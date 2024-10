"Ich spiele lieber als ich trainiere": Pascal Groß will Beschwerden über vollen Spielplan nicht teilen

Der deutsche Nationalspieler Pascal Groß von Borussia Dortmund teilt die immer lauter werdenden Beschwerden über den überfüllten Spielplan der Stars nicht.

"Ich spiele lieber als ich trainiere, ich will mich nicht beschweren", sagte Groß bei einer Medienrunde am Dienstag, als er auf den vollen Terminkalender angesprochen wurde. "Es ist für uns alle gleich", so der 33-jährige Mittelfeldspieler weiter.

In den vergangenen Monaten häuften sich kritische Stimmen von Spielern und Trainern bezüglich der immer höheren Anzahl an Spielen im Fußballkalender. Rodri, Mittelfeldstar von Manchester City, kann sich sogar einen Streik vorstellen: "Ich denke, wir sind kurz davor. Wenn es so weiter geht, haben wir keine andere Wahl. Wir sind die Akteure, die unter dem Terminkalender leiden", sagte der Spanier Mitte September.