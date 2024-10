"Eure letzte Chance, ein Foto mit mir zu machen": Junger Fan sorgt bei Abschied von DFB-Legenden mit Plakat für Aufsehen

Unmittelbar vor dem Anpfiff reckte der Junge, gekleidet in einem Deutschland-Trikot, ein Plakat in die Höhe. Darauf stand: "Gündogan, Neuer und Müller. Das ist eure letzte Chance, ein Foto mit mir zu machen".

Am Rande des Duells zwischen dem DFB-Team und Oranje wurden die langjährigen Nationalspieler Ilkay Gündogan, Manuel Neuer, Thomas Müller und Toni Kroos offiziell von DFB verabschiedet. Während Kroos aufgrund der Teilnahme an einer anderen Veranstaltung an der Ehrung nicht teilnehmen konnte, waren Gündogan, Neuer und Müller bei der Zeremonie vor Ort.

In der Südkurve der Allianz Arena würdigten die Fans mit einer riesigen Choreographie die Leistungen des Quartetts. "Legenden. Danke für alles, Jungs", hieß es dort.

Im Anschluss an die Nations-League-Begegnung wird es eine Feier mit 300 Gästen geben, der auch Ex-Bundestrainer Joachim Löw beiwohnen wird. "Party, ich weiß jetzt nicht genau, ob das eine Party wird", erklärte Müller, "oder ein Zusammenkommen alter Granden. Wir haben ja auch am Dienstag alle an die Arbeit zu gehen." Nagelsmann jedenfalls erwartete, dass es "noch einmal emotional werden wird".