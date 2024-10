Deutschland U21 vs. Bulgarien heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt DFB-Team Nachwuchs im TV und Livestream?

Für die deutsche U21-Nationalmannschaft steht am heutigen Freitag, 11. Oktober, im Rahmen der EM-Qualifikation ein wichtiges Spiel an. Im Jahnstadion in Regensburg beginnt die Partie gegen Bulgarien um 18 Uhr.

Die deutsche U21 führt die Tabelle der Quali-Gruppe D mit 22 Punkten an. Ein Sieg gegen Bulgarien - Dritter mit zwölf Punkten - würde reichen, um das Ticket für die EM-Endrunde in der Slowakei sicher als Gruppenerster zu lösen.

Trainer Antonio Di Salvo berief neben Rückkehrer Maximilian Beier erstmals Shootingstar Paul Wanner vom 1. FC Heidenheim in sein 23er-Aufgebot. Karim Adeyemi, der Fünffach-Torschütze aus den letzten beiden EM-Qualifikationsspielen der DFB-Auswahl in Israel (5:1) und Estland (10:1), steht verletzungsbedingt nicht zur Verfügung, ebenso wie Youssoufa Moukoko.