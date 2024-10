Bosnien Herzegowina vs. Deutschland, Nations League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt DFB-Team im TV und Livestream?

Es gibt gute und schlechte Nachrichten: RTL hat sich die Rechte am heutigen Spiel zwischen Bosnien-Herzegowina und Deutschland gesichert, Ihr könnt also gratis im TV einschalten. Der Haken: Der Livestream über RTL+ ist an ein Abonnement geknüpft. Um 20.45 Uhr beginnt die Übertragung.