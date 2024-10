"Er wird nicht gesehen": Berater von deutschem Torhüter wundert sich über Julian Nagelsmann

© imago images

DFB-Interesse an Ortega? "Es gab noch keinen Besuch"

Nagelsmann hat für die Spiele in der Nations League in Bosnien und Herzegowina sowie die Niederlande Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) und Blaswich (RB Salzburg) berufen. Der Name Ortega fiel eigentlich nie.

Wütend sei er deshalb nicht auf den Bundestrainer, meinte Neblung: "Die Diskussion ist heterogen, einige fordern Stefan, andere sagen: 'Was wollen wir mit einer Nummer 2?' Stefan hat sich immer gegen Widerstände durchgesetzt und hat sich peu à peu in den Vordergrund gespielt. Irgendwann wird man nicht mehr um ihn herumkommen. Während seiner Bielefelder Zeit in der Bundesliga hörte ich öfter: 'Ich muss Abbitte leisten, ich habe ihn vorher nicht so gut gesehen.' Dasselbe passiert jetzt: Stefan wird nicht gesehen. Es gab noch keinen Besuch von einem DFB-Abgesandten in Manchester oder zumindest mal einen Anruf bei seinen Trainern. Das finde ich schade. Aber ich bin da niemandem böse."