Zweistellig! Karim Adeyemi gelingt Dreierpack bei Kantersieg von Deutschlands U21

Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat nach einem Kantersieg in Estland das EM-Ticket fast in der Tasche. Angeführt vom dreifachen Torschützen Karim Adeyemi gewann das Team von DFB-Trainer Antonio Di Salvo in Tallinn locker mit 10:1 (5:0) und festigte seine Tabellenführung in Gruppe D.