"Die Spieler fühlen sich wieder frei": Dickes Lob für Bundestrainer Julian Nagelsmann

"Wir waren bei der EM gegen Spanien auf Augenhöhe. Deshalb kann man auch sagen: Wir wollen Weltmeister werden. Wir sehen ja alle, welche Qualität in der Mannschaft steckt und wie es funktioniert", sagte Matthäus bei einem "Interwetten"-Termin in München.

Das DFB-Team habe ja "nicht nur in Musiala und Wirtz ganz hohe Qualität, auch Havertz ist gewachsen", ergänzte der Weltmeister von 1990 vor dem Nations-League-Spiel am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Amsterdam gegen die Niederlande. Diese Spieler müsse man "laufen lassen. Lasst sie einfach spielen."