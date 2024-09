"Das Thema begraben": Diese Diskussion wird Joshua Kimmich einfach nicht los

"Ich sehe es als Stärke an, dass ich sowohl rechts als auch in der Mitte vor der Defensive spielen kann", sagte er. "Das hat mir brutal geholfen in meiner Karriere, dorthin zu kommen, wo ich jetzt bin. Deshalb werde ich mich niemals einer Position verschließen."

In der Pressemitteilung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für die Nations-League-Spiele gegen Ungarn am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) und in den Niederlanden am Dienstag war Kimmich unter "Abwehr" gelistet.