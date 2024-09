DFB-Star reist ab: Deutschland gegen die Niederlande ohne Niclas Füllkrug

Der Stürmer von West Ham United verließ das deutsche Lager am Dienstagmittag und steht aufgrund einer Reizung der Achillessehne für die Partie am Abend (20.45 Uhr/RTL) in Amsterdam nicht zur Verfügung.

Das bestätigte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) auf SID-Anfrage, zunächst hatte die Bild-Zeitung darüber berichtet.