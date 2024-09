"Würde ihm Vertrauen aussprechen": Bastian Schweinsteiger sagt, wen er für Marc-André ter Stegen ins Tor der DFB-Elf stellen würde

Im deutschen Tor stand eigentlich eine Wachablösung an: Manuel Neuer vom FC Bayern München hatte sein Karriereende im DFB-Team verkündet, sodass der Weg für seinen ewigen Vertreter Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona frei war. Doch der Keeper verletzte sich im Auswärtsspiel der Katalanen in Villarreal am vergangenen Wochenende schwer am Knie, sodass Bundestrainer Julian Nagelsmann für die im Oktober anstehenden Nations-League-Duelle eine neue Nummer eins bestimmen muss.

Zuletzt waren hinter Neuer und ter Stegen der Hoffenheimer Oliver Baumann und der vom FC Bayern an den VfB Stuttgart ausgeliehene Alexander Nübel nominiert worden.

"Wir haben Gott sei Dank einige gute Torhüter. Ich persönlich finde aber Nübel ganz interessant - wenn man sich in der vergangenen Saison mit Stuttgart beschäftigt hat, wie er da gespielt hat, und auch wenn man in die Zukunft schaut, hat er da mit Sicherheit die besten Karten. Ich würde ihm mein Vertrauen aussprechen, bis Marc wieder zurück ist", sagte Schweinsteiger in der ARD.