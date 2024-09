Niederlande vs. Deutschland, Nations League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Fußball Länderspiel vom DFB-Team im TV und Livestream?

Nur wenige Tage nach dem 5:0-Kantersieg gegen Ungarn setzt das deutsche Nationalteam am heutigen Dienstag, den 10. September, seine Nations-League-Reise mit einer Partie gegen die Niederlande fort. Die Begegnung wird um 20.45 Uhr angepfiffen und in der Johan Cruijff ArenA in Amsterdam ausgetragen.

Nations League: Die Tabelle der Gruppe A3