"Leider ist man ersetzbar": Joshua Kimmich mit ehrlichen Worten nach Kantersieg gegen Ungarn

Deutschland trifft am Dienstag auf die Niederlande

Füllkrug zeigte sich überaus zufrieden mit der Leistung der deutschen Mannschaft. "So souverän zu starten, mit so einer Ernsthaftigkeit, da bin ich stolz auf die Mannschaft." Der Stürmer von West Ham United hebt dabei vor allem Jamal Musiala und Florian Wirtz hervor. "Als Flo und Jamal noch mal richtig Lust bekommen haben in der zweiten Halbzeit - das war ein Genuss zu sehen. Das ist schwer zu stoppen. Wir sind echt glücklich, die beiden in der Truppe zu haben, das ist ein Geschenk. Da werden alle deutschen Zuschauer die nächsten Jahre sehr, sehr viel Spaß dran haben."

Nagelsmann hatte sich vor dem Spiel ebenfalls zu den Verlusten seiner ehemaligen Stammkräfte geäußert und dabei einen Vergleich zu seiner Person herbeigezogen.

Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann liegt nach dem 5:0-Sieg gegen Ungarn souverän auf Platz eins der Nations-League-Gruppe A3. Bereits am Dienstag geht es weiter mit einem Auswärtsspiel gegen die Niederlande.