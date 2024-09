"Er kann Toni Kroos ganz leicht ersetzen": Ehemaliger deutscher Nationalspieler mit steiler These

"Groß ist ein guter Fußballer, aber kein Riese - und er ist ja auch schon über 30", meinte Basler: "Die Zukunft wird auf dieser Position wird Pavlovic gehören. An ihm wird beim FC Bayern und auch in der Nationalmannschaft kein Weg vorbeiführen."

Pavlovic wechselte bereits 2011 in die Jugend der Bayern und steht bei den Münchnern bis 2029 unter Vertrag. In der laufenden Saison kam er in allen drei Pflichtspielen zum Einsatz.