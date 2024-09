"Ich bin jetzt wieder Fan": Manuel Neuer spricht über Länderspiele und Verhältnis zu Marc-André ter Stegen

Bei den kürzlich abgehaltenen Länderspielen der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League gegen Ungarn und die Niederlande fand sich der zurückgetretene Torwart Manuel Neuer vom FC Bayern München erstmals in der Zuschauerrolle wieder. Wie dies für ihn war, hat er am Samstagabend nach dem 6:1-Sieg im Bundesligaspiel gegen Holstein Kiel erzählt.

Auf die Frage, ob er sich die beiden deutschen Länderspiele angesehen habe, sagte Neuer bei Sky: "Ja, auf jeden Fall. Das war sehr schön. Ich musste jetzt nicht wegschalten, weil ich dem hinterher trauere, sondern ich freue mich für unsere Mannschaft, wenn wir gut und erfolgreich spielen. Ich bin jetzt wieder Fan."

Angesprochen auf seine Wünsche für Marc-André ter Stegen, Deutschlands neue Nummer eins im Nationaltor, sagte der Bayern-Keeper: "Alles erdenklich Gute natürlich. Nicht nur für ihn, auch für die anderen Torleute, die nach mir folgen werden. Ich drücke allen den Daumen und hoffe, dass wir immer starke Torhüter in den eigenen Reihen haben werden."