DFB-Team, Nations League: Wo läuft Niederlande vs. Deutschland heute live im Free-TV und Livestream?

Das DFB-Team ist am vergangenen Samstag mit einem 5:0-Sieg gegen Ungarn perfekt in die neue Nations-League-Saison gestartet und hofft am heutigen Dienstag (10. September) gegen die Niederlande direkt auf den nächsten Sieg in der Gruppe A3. Das Duell der beiden Nachbarn steigt in der Johan Cruijff ArenA (Amsterdam), wo um 20.45 Uhr der Anpfiff ertönt.