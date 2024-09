Deutschland U21, EM Qualifikation heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Estland vs. DFB-Team im TV und Livestream?

Im Rahmen der Qualifikation für die U21-Europameisterschaft, die im Jahr 2025 in der Slowakei über die Bühne geht, ist die deutsche U21-Nationalmannschaft am heutigen Dienstag, den 10. September, auswärts gegen Estland gefragt. Die Partie steigt um 18 Uhr im Kadrioru staadion in Tallinn.

Mit Blick auf die Tabelle der Gruppe D wird schnell klar, dass das Team von Bundestrainer Toni di Salvo heute klarer Favorit ist. Deutschland führt die Gruppe nach sieben Spielen mit 19 Punkten an. Estland ist dagegen weit abgeschlagen Letzter und wartet immer noch auf den ersten Dreier.