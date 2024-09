ARD, ZDF oder RTL: Wer zeigt / überträgt Niederlande vs. Deutschland im Free-TV und Livestream?

Besser hätte das DFB-Team am vergangenen Samstag nicht in die neue Nations-League-Saison starten können. Gegen Ungarn setzte man sich mit 5:0 durch, in der Gruppe A3 hievte man sich damit sofort auf Platz eins. Diesen gilt es am heutigen Dienstag, den 10. September, im zweiten Gruppenspiel gegen die Niederlande zu verteidigen. Die Begegnung in der Johan Cruijff ArenA (Amsterdam) wird um 20.45 Uhr angestoßen.