ARD, ZDF oder RTL: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Ungarn im Free-TV und Livestream?

Der Bundesliga-Spielbetrieb wird früh in der Saison mit der ersten Länderspielpause unterbrochen. Die Nationalmannschaften sind in den kommenden Tagen für den ersten Spieltag der Nations League gefragt, darunter auch das DFB-Team, das heute (7. September) um 20.45 Uhr auf Ungarn trifft. Gespielt wird in der in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf.