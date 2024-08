Zum DFB-Abschied: Marc-Andre ter Stegen würdigt "Legende" Manuel Neuer

Dazu postete er ein Bild Neuers, auf dem der Münchner im Maracana-Stadion von Rio den WM-Pokal in die Höhe streckt. Obendrein sprach ter Stegen dem Bayern-Keeper seinen Glückwunsch zu dessen Karriere im DFB-Team aus. Neuer hatte am Mittwoch angekündigt, seine Laufbahn in der deutschen Nationalmannschaft nach 124 Länderspielen zu beenden.

Ter Stegen, der seit 2014 beim FC Barcelona unter Vertrag steht, kommt bislang auf 40 Länderspiele. Seit seinem Debüt im Jahr 2012 stand er als Nummer zwei überwiegend im Schatten des fünfmaligen Welttorhüters, nahm diese Rolle aber meist klaglos an - zuletzt bei der Europameisterschaft im Sommer im eigenen Land.