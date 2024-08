"Er hat mir gesagt, dass er sich freut": Karim Adeyemi zurück in Deutschlands U21 - Youssoufa Moukoko fehlt

Ohne Torgarant Youssoufa Moukoko geht die deutsche U21 in die EM-Qualifikationsspiele gegen Israel und Estland. DFB-Trainer Antonio Di Salvo verzichtete auf den Stürmer, der sich nach seinem Wechsel von Borussia Dortmund zu OGC Nizza bei seinem neuen Klub "akklimatisieren" soll. Moukoko hat in 13 Einsätzen für die U21 zwölf Tore erzielt, alleine in der Qualifikation für die Endrunde 2025 kommt er auf sechs Treffer in sechs Spielen.