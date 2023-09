DFB-Team: Endspiele für Hansi Flick? Drei Nachfolger werden schon gehandelt

Hansi Flick steht mit dem DFB vor wichtigen Länderspielen, die seine Zukunft als Bundestrainer beeinflussen könnten. Im Hintergrund beschäftigt man sich aber wohl schon mit Nachfolgern.

Laut einem Bericht der Sport Bild beschäftigt sich der DFB bereits mit Nachfolgekandidaten für Hansi Flick. Julian Nagelsmann und Oliver Glasner werden als "Schatten-Bundestrainer" genannt. Darüber hinaus soll Matthias Sammer eine Alternative sein, um das DFB-Team bis zur EM 2024 zu begleiten, falls die Zusammenarbeit mit Hansi Flick endet.

Der Bundestrainer blickt derzeit auf vier sieglose Spiele in Folge und ein Gruppen-Aus bei der WM 2022 in Katar zurück. Aus den 16 vergangenen Partien holte die Nationalmannschaft lediglich vier Siege. Der DFB stärkte Flick zuletzt dennoch den Rücken. Dem Bericht zufolge ist das Vertrauen nach wie vor da. Doch zwei schwache Auftritte in der aktuellen Länderspielperiode könnten das ändern.

Für diesen Fall beschäftige sich der Verband derzeit mit den genannten Kandidaten. Nagelsmann steht noch beim FC Bayern München unter Vertrag und müsste dementsprechend herausgekauft werden. Glasner wiederum hat sein Arbeitspapier bei Eintracht Frankfurt auslaufen lassen, wäre also frei verfügbar. Sammer trat zuletzt vor allem als TV-Experte auf, ist zudem Berater bei Borussia Dortmund und Teil der DFB-Taskforce, die nach dem WM-Debakel gegründet wurde.

Deutschland trifft am Samstag auf Japan (20.45 Uhr) und am Dienstag auf Frankreich (21 Uhr). Sollten Ergebnisse und Leistungen nicht passen, dürfte die Debatte um Flick deutlich Fahrt aufnehmen.