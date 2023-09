Die deutsche U21-Nationalmannschaft bestreitet heute gegen die Auswahl der Ukraine ein Testspiel. Alle Informationen zu der Übertragung der Partie und wo Ihr das U21-Länderspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Am heutigen Freitag, den 8. September, empfängt die deutsche U21-Nationalmannschaft die Juniorenauswahl der Ukraine zum Duell. Das Testspiel beginnt um 18.15 Uhr im Ludwigparkstadion in Saarbrücken.

Das DFB-Team von Antonio Di Salvo bereitet sich am heutigen Tag auf die kommenden Aufgaben in der EM-Qualifikation vor. Nach dem Duell gegen die Ukraine trifft die U21-Auswahl Deutschlands am kommenden Dienstag auf den Kosovo.

Der neue U21-Jahrgang gibt am heutigen Tag gegen die Ukraine sein Debüt. Mit von der Partie ist unter anderem Youssoufa Moukoko, der nach einigen Einsätzen in der A-Nationalelf einen Neustart bei der U21 wagt. Welches Gesicht zeigt das Team von Antonio Di Salvo nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus bei der U21-EM im Sommer?

Deutschland vs. Ukraine heute live, Übertragung von U21: Testspiel im Free-TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: U21, Testspiel

U21, Testspiel Partie: Deutschland vs. Ukraine

Deutschland vs. Ukraine Datum: 8. September

8. September Anpfiff: 18.15 Uhr

18.15 Uhr Spielort: Ludwigparkstadion, Saarbrücken

Ludwigparkstadion, Saarbrücken Übertragung im TV: ProSieben MAXX

Übertragung im Livestream: ran

Übertragung im Liveticker: SPOX

Deutschland vs. Ukraine heute live, Übertragung von U21: Testspiel im Free-TV und Livestream

Das U21-Duell zwischen Deutschland und der Ukraine könnt Ihr heute live und in voller Länge im Free-TV sehen. Für die Übertragung des Länderspiels zeichnet ProSieben Maxx verantwortlich. Der TV-Sender startet mit den Vorberichten zu der Partie um 17.45 Uhr.

Im Livestream zeigt der Privatsender das heutige Testspiel ebenfalls live und vollumfänglich. Den Livestream findet Ihr auf ran.de oder in der ran-App.

© getty Das Team von Antonio Di Salvo trifft heute auf die Ukraine.

Deutschland vs. Ukraine heute live, Übertragung von U21: Testspiel im Liveticker

SPOX verfolgt das Testspiel zwischen Deutschland und der Ukraine für Euch im Liveticker. Hier bei SPOX verpasst Ihr keine Sekunde des U21-Länderspiels. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

