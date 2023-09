Das DFB-Team bestreitet heute gegen Frankreich ein Testspiel. Alle Informationen zu der Übertragung des Länderspiels und wo Ihr Deutschland vs. Frankreich live live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Deutschland trifft am heutigen Dienstag, den 12. September, auf Frankreich. Das Testspiel im Signal-Iduna-Park in Dortmund ist für 21.00 Uhr terminiert. Das Schiedsrichtergespann leitet am Abend der Engländer Anthony Taylor.

Die Krise des DFB-Teams hält weiter an! Am vergangenen Samstag traf Deutschland im Testspiel auf Japan. Die DFB-Elf enttäuschte auf ganzer Linie und unterlag auch in der Höhe verdient gegen die Japaner mit 1:4. Die Verantwortlichen beim DFB zogen daraufhin am Sonntag die Reißleine: Hansi Flick wurde als Trainer der Nationalmannschaft freigestellt. Die beiden Co-Trainer Marcus Sorg und Danny Röhl mussten ebenfalls ihren Hut nehmen.

Zu allem Überfluss wartet auf Deutschland am heutigen Abend mit Frankreich ein absolutes Spitzenteam. Die Franzosen, die in der FIFA-Weltrangliste auf dem zweiten Platz liegen, dürften für das DFB-Team eine schwierige Aufgabe darstellen. Wie läuft es heute für Leroy Sané und Co. gegen das Team von Didier Deschamps?

Deutschland vs. Frankreich heute live, Übertragung: Testspiel im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Deutschland: ter Stegen - Henrichs, Thiaw, Rüdiger, Gosens - Kimmich, Gündogan - Sané, Wirtz, Brandt - Müller

ter Stegen - Henrichs, Thiaw, Rüdiger, Gosens - Kimmich, Gündogan - Sané, Wirtz, Brandt - Müller Frankreich: Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, Theo - Camavinga, Rabiot - Griezmann - Coman, Mbappé - Thuram

Deutschland vs. Frankreich heute live, Übertragung: Testspiel im TV und Livestream

Das Testspiel zwischen Deutschland und Frankreich seht Ihr am heutigen Abend live und in voller Länge im Free-TV! Für die Übertragung des Länderspiels zeigt sich die ARD zuständig. Im Ersten könnt Ihr die Partie ab 20.15 Uhr verfolgen. Das ARD-Team besteht aus Moderator Alexander Bommes, Reporter Gerd Gottlob sowie dem Experten Bastian Schweinsteiger.

Im Livestream zeigt die ARD das Duell zwischen Deutschland und Frankreich ebenso live und vollumfänglich. Den kostenlosen Livestream des öffentlich-rechtlichen Senders findet Ihr in der ARD-Mediathek und auf sportschau.de.

© getty Wie schlägt sich die DFB-Elf am Abend gegen Frankreich?

Deutschland vs. Frankreich heute live, Übertragung: Testspiel im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: Testspiel

Testspiel Partie: Deutschland vs. Frankreich

Deutschland vs. Frankreich Datum: 12. September

12. September Anpfiff: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Spielort: Signal-Iduna-Park, Dortmund

Signal-Iduna-Park, Dortmund Übertragung im TV: ARD

Übertragung im Livestream: ARD -Mediathek, sportschau.de

-Mediathek, Liveticker: SPOX

Deutschland vs. Frankreich heute live, Übertragung: Testspiel im Liveticker

Das Testspiel zwischen Deutschland und Frankreich begleitet SPOX am heutigen Abend für Euch im Liveticker. Wir halten Euch über sämtliche Spielgeschehnisse auf dem Laufenden. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

