DFB-Team: "Viel zu naiv!" Bixente Lizarazu kritisiert Deutschlands Spielweise unter Hansi Flick

Bixente Lizarazu hat die Spielweise der deutschen Nationalmannschaft kritisiert. Die DFB-Auswahl habe bei der WM in Katar unter dem mittlerweile entlassenen Bundestrainer Hansi Flick "viel zu naiv agiert", sagte der frühere Linksverteidiger des FC Bayern dem RedaktionsNetzwerk Deutschland.

"Vor allem im taktischen Bereich", fügte Lizarazu hinzu: "Sie spielt deutlich zu hoch und lässt somit ihrem Gegner bei Ballverlust viel zu viel Freiraum. Sie kommt zwar relativ einfach in den gegnerischen Strafraum, aber sobald sie den Ball verliert, herrscht Panik bei Kontern. Auf dem höchsten Niveau wird man mit einer solchen Spielweise sofort bestraft."

Deutschland war bei der WM 2022 in der Wüste bereits in der Vorrunde ausgeschieden. Es war das zweite desaströse Ergebnis bei einer Weltmeisterschaft in Folge. Auch 2018 in Russland - damals noch unter Joachim Löw - wurde der Einzug in die K.o.-Phase verpasst.

"Deutschland hat eine fantastische Vergangenheit, aber um wieder den richtigen Weg aus der Krise zu finden, müssen die richtigen Schlüsse gezogen werden", sagte Lizarazu: "Seit der WM 2014, also seit fast zehn Jahren, dümpelt die deutsche Elf vor sich hin. Nun muss ihr ganzes Modell neu gestaltet werden, es müssen Veränderungen in den Strukturen her, bei der Jugendarbeit muss auch was Neues kommen."

Der mittlerweile 53-Jährige lief von 1997 bis 2004 und noch einmal von 2005 bis 2006 für die Bayern auf. 2001 holte er mit den Münchnern die Champions League. Mit Frankreich wurde Lizarazu Welt- und Europameister.

Am Dienstag bekommen es die Franzosen in Dortmund mit dem DFB-Team zu tun (21 Uhr im LIVETICKER). Als Interimstrainer wird Rudi Völler die deutsche Mannschaft betreuen.