Heim-EM: Lothar Matthäus erwartet Titelgewinn

Lothar Matthäus erwartet von der deutschen Nationalmannschaft im kommenden Jahr Großes. Gleichzeitig übte der deutsche Rekordnationalspieler Kritik an Bundestrainer Hansi Flick.

Im Hinblick auf die Heim-Europameisterschaft 2024 sagte Matthäus bei einer Gesprächsrunde des Wettanbieters Interwetten: "Meine Erwartung ist der Gewinn der Europameisterschaft. Und das kann die Mannschaft auch schaffen." Deutschland habe auf den ersten 13, 14 Positionen "absolute Weltklasse-Spieler in seinen Reihen", dieses Potenzial müsse die Mannschaft nun auf den Platz bringen. "Wichtig ist, dass sie das spielen, was sie spielen können", sagte Matthäus.

Der 62-Jährige forderte zudem mehr Klarheit im System der Deutschen und übte im Rückblick auf die WM in Katar Kritik an Flick: "Wenn wir gegen Oman ein Testspiel haben, die letzte Partie vor der WM, und dann wird mit Spielern gespielt, die eigentlich eher Ersatzspieler sind - da will ich die Mannschaft eingespielt sehen, lass den Fußball einfach sein!"

Vor den Testspielen gegen Japan und Frankreich sieht Matthäus Flicks Job nur dann gefährdet, wenn Deutschland "die beiden Spiele so verliert, wie die vergangenen Partien. Dann werden Diskussionen nicht vermieden werden können." Zuletzt sprach DFB-Präsident Bernd Neuendorf Flick das Vertrauen aus.