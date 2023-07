DFB-Team: WM-Doku startet am 8. September

Die TV-Dokumentation "All or Nothing" über die deutsche Fußball-Nationalmannschaft und ihr WM-Debakel in Katar wird ab 8. September auf Prime Video zu sehen sein. Das gab der Streamingdienst am Donnerstag bekannt.

Die Serie begleitet die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick über vier Folgen auf dem Weg zur und während der Endrunde, bei der sie wie 2018 in der Vorrunde scheiterte. Sie folgt Flick, den Spielern und DFB-Funktionären nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits davon. Die Zusehenden erhielten so "tiefergehende Einblicke in den Alltag und die internen Abläufe" der Nationalmannschaft, heißt es.

Als Erzähler führt der langjährige ZDF-Kommentator Bela Rethy durch die Doku. Die Regie liegt bei Christian Twente (Der Anschlag), unterstützt durch den Creative Producer Matthias Bittner (Krieg der Lügen).

In der "All or Nothing"-Reihe begleitete Prime Video bereits die Premier-League-Klubs Manchester City, FC Arsenal oder Tottenham Hotspur. Auch über Borussia Dortmund und Bastian Schweinsteiger gab es dort Fußball-Dokumentationen.