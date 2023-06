DFB-Team - Vor 1000. Länderspiel: Nerd-Wissen zur deutschen Nationalmannschaft

Montag, der 12. Juni 2023, wird in die deutsche Sportgeschichte eingehen als der Tag, an dem die Fußball-Nationalmannschaft der Männer ihr 1000. Spiel bestritt. Wo? In Bremen. Gegen wen? Die Ukraine. Wann? Um 18 Uhr.

Das erste Spiel ging am 5. April 1908 in Basel gegen die Schweiz über die Bühne, das 999. am 28. März 2023 in Köln gegen Belgien. Beide Spiele gingen übrigens verloren. Dazwischen ist freilich jede Menge passiert, das hier erzählt werden soll. Dabei geht es aber nicht um WM- oder EM-Triumphe oder um krachende Niederlagen, sondern um eine Bilanz in Zahlen. Garantiert erhebt diese keinen Anspruch auf Vollständigkeit, dafür enthält sie jede Menge Nerd-Wissen und Fakten, die man einfach kennen muss.

© imago images Nerd-Wissen zum DFB-Team: Spiele, Spiele, Spiele Spiele: 999. Kurz gesagt: 578 Siege, 207 Unentschieden, nur 214 Niederlagen, dazu 17 Verlängerungen, 8 Elfmeterschießen (Bilanz 6:2). Häufigstes Ergebnis nach maximal 120 Minuten war ein 1:1 (91x), häufigster Spieltag der 11. Oktober (16x). Zwölf Spiele währte die längste Siegesserie in den Jahren 1979 und 1980, sieben Niederlagen in Serie kassierte die deutsche Mannschaft von 1912 bis 1915. Das "Wunder von Bern" oder die "Schmach von Cordoba" wurden Legenden. Unnützes Wissen: Die vier WM-Titel brachten die Länderspiele 223, 396, 567 und 892. Europameister wurde Deutschland mit der 373, 453 und 642. Das 16:0 gegen Russland, der höchste Sieg jemals, war die 22, das 0:9 in Spiel 4 gegen England bis heute die höchste Niederlage. Die Nummer 436 wurde wegen Nebels nach 60 Minuten abgebrochen: Helmut Schöns Abschiedsspiel 1978. Keine Spiele: Ausgefallen und abgesagt - 12 deutsche Länderspiele wurden zwar angesetzt, aber nie gespielt. Unter anderem wegen Angst vor Ausschreitungen am Geburtstag Adolf Hitlers (gegen England, 20. April 1994), einer Terrorwarnung (Niederlande, 2015) oder der Corona-Pandemie (3 Spiele, 2020).

© getty Nerd-Wissen zum DFB-Team: Gegner und Orte Gegner I: Deutscher "Schicksalsgegner" ist eindeutig die Schweiz. Sie war am 5. April 1908 der erste deutsche Gegner (3:5) - und der erste nach beiden Weltkriegen. Gegen keine andere Mannschaft gab es mehr Spiele (53) und mehr Siege (36). Das bislang letzte Duell, ein 3:3 in Köln 2020, war das 100. Länderspiel von Toni Kroos. Gegner II: Die allermeisten kamen aus dem europäischen Kontinentalverband (842), es folgen Spiele gegen südamerikanische Teams (78). Zwei Länderspiele bestritt Deutschland sogar gegen das Saarland, eines gegen die DDR: ein 0:1 auf dem Weg zum WM-Titel 1974 (Sparwasser!). Negativ ist die deutsche Bilanz gegen Große wie Argentinien oder Brasilien, aber auch gegen Ägypten (nur ein Spiel) oder Algerien (3). Und, klar, die DDR. Orte: Die Bilanz der Hauptstadt ist sehr bescheiden. 46 von insgesamt 440 Heimspielen wurden in Berlin ausgetragen, aber nur 18 davon gewonnen. Acht Städte waren nur ein einziges Mal Gastgeber, darunter Aachen, Wuppertal, Erfurt. Im Ausland führt Wien (19) knapp vor Basel (18) und Budapest (17).

© getty Nerd-Wissen zum DFB-Team: Tore und Torjäger Tore: Dann macht es bumm, wie einst Gerd Müller sang. 2250 Tore erzielte die Nationalmannschaft, 71 davon Miroslav Klose, 68 in nur 62 Spielen Müller selbst. Sie kassierte nur 1174 Treffer, darunter 31 Eigentore. Thomas Helmer, Arne Friedrich, Oliver Kahn und Mats Hummels unterliefen sogar zwei. Neun Nationalspieler schossen im DFB-Trikot ein "Tor des Jahres", Fallrückzieherkönig Klaus Fischer gelang dies zweimal. Die zehn Tore von Gottfried Fuchs in einem Spiel sind seit 1912 unerreicht. Je später, desto besser: In der Anfangsviertelstunde erzielte Deutschland insgesamt 296 Tore, dann wird es alle 15 Minuten etwas gefährlicher für den Gegner - 434 Treffer fielen ab der 76. Minute. Aber da zählen ja auch die Nachspielzeiten mit. Knallstart: Sechs Spielern gelangen beim Debüt drei Tore: Otto Dumke (1911), Josef Pöttinger (1926), Fritz Walter (1940), Heinz Strehl (1962), Dieter Müller (1976) und Serge Gnabry (2016). Gerd Müller traf viermal - allerdings in seinem zweiten Spiel.

© getty Nerd-Wissen zum DFB-Team: Alte und junge Spieler Spieler: 968 Spieler kamen zum Einsatz, 26-mal gab es einen Feldverweis (bei den Gegnern: 46, zwei davon im WM-Finale 1990). Thomas Berthold, Jerome Boateng, Carsten Ramelow und Christian Wörns flogen zweimal vom Platz. Jung und alt: Lothar Matthäus ist nicht nur Rekordnationalspieler (150/12.153 Spielminuten), ein ständiger Beiname wie sonst nur "Bahnchef", sondern in der DFB-Historie auch der älteste Spieler (39 Jahre, 91 Tage) und Torschütze (38 Jahre, 128 Tage). Jüngster Spieler ist seit 1908 Willy Baumgärtner (17 Jahre, 104 Tage), jüngster Torschütze seit 1910 Marius Hiller (17 Jahre, 241 Tage).