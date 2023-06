Deutschland bestreitet am heutigen Abend gegen Polen ein Testspiel. Doch wo wird das Länderspiel live im Free-TV und im Livestream übertragen? SPOX hat für Euch die Antwort.

Die deutsche Nationalmannschaft trifft am heutigen Abend auf Polen. Um 20.45 Uhr wird das Länderspiel im Nationalstadion in Warschau angestoßen.

Für das DFB-Team läuft es weiterhin nicht rund. Nur eines von drei Testspielen konnte die Mannschaft von Hansi Flick in diesem Jahr gewinnen. Am vergangenen Montag kam Deutschland gegen die Ukraine nicht über ein 3:3 hinaus. Joshua Kimmich rettete dem DFB-Team durch seinen Treffer in der Nachspielzeit das Unentschieden. Die Kritik vor der Heim-EM 2024 an Bundestrainer Hansi Flick wird damit lauter. Läuft es für Deutschland am heutigen Abend gegen Polen besser?

Auch für die Polen verlief das Kalenderjahr bislang nicht reibungslos. In der EM-Qualifikation gewannen Robert Lewandowski und Co. zuletzt knapp mit 1:0 gegen Albanien. Am ersten Spieltag musste das Team von Fernando Santos jedoch eine bittere 1:3-Niederlage gegen Tschechien hinnehmen. Das heutige Spiel gegen Deutschland dürfte daher für Polen ein guter Test für das anstehende EM-Qualifikationsspiel gegen Moldawien sein.

Wo läuft Deutschland gegen Polen heute live? Übertragung im Free-TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Deutschland: ter Stegen - Klostermann, Ginter, Rüdiger - Henrichs, Can, Kimmich, Kehrer - Musiala - Füllkrug, Havertz

ter Stegen - Klostermann, Ginter, Rüdiger - Henrichs, Can, Kimmich, Kehrer - Musiala - Füllkrug, Havertz Polen: Szczesny - Bereszynski, Wieteska, Bednarek, Kiwior - Frankowski, Linetty, Zielinski, Kaminski - Swiderski, Lewandowski

© getty Robert Lewandowski führt das polnische Nationalteam an.

Wo läuft Deutschland gegen Polen heute live? Übertragung im Free-TV und Livestream

Das Länderspiel zwischen Deutschland und Polen könnt Ihr am heutigen Abend live und vollumfänglich im Free-TV sehen! Die ARD überträgt die Partie ab 20.15 Uhr. Esther Sedlaczek ist als Moderatorin für die ARD im Einsatz, als Experte fungiert Bastian Schweinsteiger. Für den Kommentar des Spiels zeichnet ab 20.45 Uhr Tom Bartels verantwortlich.

Der öffentlich-rechtliche Sender zeigt das Testspiel am heutigen Abend zudem live und in voller Länge im kostenlosen Livestream. Den Livestream der ARD findet Ihr in der ARD-Mediathek oder auf sportschau.de.

Wo läuft Deutschland gegen Polen heute live? Übertragung im Free-TV und Livestream - Die Infos im Überblick

Begegnung: Deutschland vs. Polen

Deutschland vs. Polen Wettbewerb: Testspiel

Testspiel Datum: 16. Juni 2023

16. Juni 2023 Anpfiff: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Spielort: Nationalstadion, Warschau

Nationalstadion, Warschau Übertragung im TV: Das Erste

Übertragung im Livestream: ARD-Mediathek, sportschau.de

Liveticker: SPOX

Wo läuft Deutschland gegen Polen heute live? Übertragung im Free-TV und Livestream - Der Liveticker von SPOX

Das Testspiel zwischen Deutschland und Polen könnt Ihr heute Abend bei SPOX im Liveticker erleben. Mit unserem ausführlichen Liveticker verpasst Ihr keine Sekunde der Begegnung. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

