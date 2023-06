Heute geht es zwischen Deutschland und Kolumbien zur Sache. Wo das Länderspiel des DFB-Teams im Free-TV und Liveticker läuft, verrät SPOX.

Zwei Testspiele liegen bereits hinter dem DFB-Team, heute folgt das vorerst letzte: Deutschland vs. Kolumbien heißt das Matchup. Ab 20.45 Uhr soll am heutigen Dienstag der Ball rollen, gespielt wird in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen.

Siege waren in der vergangenen Woche Fehlanzeige. Zunächst trennte sich die Mannschaft von Hansi Flick 3:3 mit der Ukraine, dann folgte eine 0:1-Pleite gegen Polen. "Wir brauchen Ergebnisse. Die Überzeugung ist einfach noch nicht da, das müssen wir hinkommen", ordnete Flick die Leistung der Nationalelf in der ARD ein: "Wir sind in einer Phase, die nicht ganz so einfach ist. Aber wir werden da rauskommen."

Aber wo läuft das Spektakel denn nun? Im Free-TV- Im Pay-TV? Wir erklären alles Wichtige zur Übertragung im TV und Livestream.

Wo läuft Deutschland gegen Kolumbien heute live? Übertragung im Free-TV und Livestream

Machen wir es kurz: Die Begegnung zwischen Deutschland und Kolumbien könnt Ihr heute vollkommen gratis sehen, und zwar bei RTL. Eine halbe Stunde vor dem Anpfiff, also um 20.15 Uhr, starten dort die Vorberichte. Hier seht Ihr, wer am heutigen Abend vor Ort ist:

Moderation: Florian König

Kommentar: Steffen Freund, Marco Hagemann

Der Kölner Privatsender hat darüber hinaus auch eine Streamingplattform - allerdings ist diese kostenpflichtig. Für RTL+ müsst Ihr also entweder zahlen, oder ein kostenfreies Probeabo abschließen.

© getty Deutschland hatte bisher eine Länderspielpause zum Vergessen.

DFB-Team, Länderspiel: Deutschland gegen Kolumbien heute im Liveticker

Keine Zeit oder Lust, Euch die Partie in voller Länge anzusehen? Dann klickt Euch doch einfach in unseren Liveticker rein, so entgeht Euch ebenfalls keine wichtige Aktion:

Hier geht's zum Liveticker der Partie Deutschland vs. Kolumbien.

DFB-Team, Deutschland gegen Kolumbien: Voraussichtliche Aufstellungen

Deutschland: ter Stegen - Rüdiger, Thiaw, Ginter - Hofmann, Can, Kimmich, Gündogan, Gosens - Havertz, Füllkrug

ter Stegen - Rüdiger, Thiaw, Ginter - Hofmann, Can, Kimmich, Gündogan, Gosens - Havertz, Füllkrug Kolumbien: Ospina - Munoz, Lucumi, Sanchez, Salazar - Castano Gil, Lerma - Diaz, Carrascal Guardo, Cuadrado - Borré

Wo läuft Deutschland gegen Kolumbien heute live? Übertragung im Free-TV und Livestream: Wichtigste Infos

Begegnung: Deutschland vs. Kolumbien

Deutschland vs. Kolumbien Wettbewerb: Testspiel

Testspiel Datum: 20.6.2023

20.6.2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Veltins-Arena, Gelsenkirchen

Veltins-Arena, Gelsenkirchen Übertragung im TV: RTL

Übertragung im Livestream: RTL+

Liveticker: SPOX

Deutschland vs. Kolumbien: Die Testspiele von Deutschland im Überblick