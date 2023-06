Für die deutsche Nationalmannschaft stehen in den kommenden Tagen wieder Länderspiele auf dem Plan. Gegen welche Gegner das DFB-Team dabei antreten darf, erfahrt Ihr hier.

Mit dem Finale der Champions League am vergangenen Samstag ist die Vereinssaison für die Spielzeit 2022/23 offiziell beendet. Dennoch steht weiter Live-Fußball auf dem Plan - die deutsche Nationalmannschaft wird in der kommenden Woche gleich drei Testspiele absolvieren.

DFB-Team, Länderspiele: Wer sind die Gegner von Deutschland?

Insgesamt drei Partien wird die deutsche Nationalmannschaft in der anstehenden Länderspielperiode absolvieren. Erster Gegner ist am Montag (12.06.2023) die Ukraine. Vier Tage später, also am Freitag (16.06.2023), ist man dann gegen Polen gefordert, ehe es zum Abschluss am übernächsten Dienstag (20.06.2023) gegen Kolumbien geht.

Datum Uhrzeit Gegner Heim/Auswärts Montag, 12.06.2026 18 Uhr Ukraine Heim Freitag, 16.06.2023 20.45 Uhr Polen Auswärts Dienstag, 20.06.2023 20.45 Uhr Kolumbien Heim

DFB-Team, Übertragung: Die Länderspiele live im TV und Livestream

Gute Nachrichten für alle Fans der deutschen Nationalmannschaft. Alle drei Spiele des DFB-Teams werden im Free-TV übertragen. Während die Begegnungen gegen die Ukraine und Polen vom ZDF bzw. der ARD gezeigt werden, läuft die dritte Partie gegen die Auswahl Kolumbiens beim Privatsender RTL.

Alle drei Sender bieten dabei auch einen Livestream an. Bei der ARD und dem ZDF ist dieser kostenlos abrufbar, RTL berechnet für den dazu benötigten Service RTL+ nach einem kostenlosen Probemonat eine monatliche Gebühr von 6,99 Euro.

DFB-Team, Übertragung: Die Länderspiele im Liveticker

Neben der visuellen Übertragung habt Ihr auch die Möglichkeit, alle drei Spiele der DFB-Elf via Liveticker zu verfolgen. Wie alle anderen Partien der deutschen Nationalmannschaft tickern wir auch die Begegnungen gegen die Ukraine, Polen und Kolumbien live für euch mit.

Deutschland, Gegner: Die wichtigsten Infos für die kommenden Testspiele

Deutschland vs. Ukraine

Gegner: Ukraine

Ukraine Wettbewerb: Testspiel

Testspiel Datum: 12. Juni 2023

12. Juni 2023 Uhrzeit: 18 Uhr

18 Uhr Ort: Wohninvest Weserstadion, Bremen

Wohninvest Weserstadion, Bremen TV: ZDF

Livestream: zdf.de

Liveticker: SPOX

Datum Uhrzeit Gegner Heim/Auswärts Montag, 12.06.2026 18 Uhr Ukraine Heim

Deutschland vs. Polen

Gegner: Polen

Polen Wettbewerb: Testspiel

Testspiel Datum: 16. Juni 2023

16. Juni 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: PGE Narodowy, Warschau

PGE Narodowy, Warschau TV: ARD

Livestream: ardmediathek.de

Liveticker: SPOX

Datum Uhrzeit Gegner Heim/Auswärts Freitag, 16.06.2023 20.45 Uhr Polen Auswärts

Deutschland vs. Kolumbien

Gegner: Kolumbien

Kolumbien Wettbewerb: Testspiel

Testspiel Datum: 20. Juni 2023

20. Juni 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Veltins-Arena, Gelsenkirchen

Veltins-Arena, Gelsenkirchen TV: RTL

Livestream: tvnow.de

Liveticker: SPOX

Datum Uhrzeit Gegner Heim/Auswärts Dienstag, 20.06.2023 20.45 Uhr Kolumbien Heim

© getty

DFB-Team: Der Kader für die Länderspielpause