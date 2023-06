Deutschland trifft im letzten Länderspiel dieser Pause heute auf Kolumbien. Ob Ihr das Duell im Free-TV sehen könnt? Das erfahrt Ihr hier.

Ein Test steht Deutschland noch bevor, im dritten Duell innerhalb einer guten Woche ist Kolumbien in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen zu Besuch. Schiedsrichter Halil Umut Meler wird die Partie dort um 20.45 Uhr anpfeifen.

Diese Länderspielpause hat sich das Team um Bundestrainer Hansi Flick sicherlich anders vorgestellt. Eine 3:3 gegen die Ukraine, eine 0:1-Niederlage gegen Polen - so ganz läuft das Getriebe noch nicht rund. Flick zeigte sich am Freitagabend in der ARD allerdings zuversichtlich: "Wir sind in einer Phase, die nicht ganz so einfach ist. Aber wir werden da rauskommen."

Deutschland vs. Kolumbien - läuft das im Free-TV? Die Antwort liefert dieser Artikel.

DFB-Team, Länderspiel im Free-TV: So seht Ihr Deutschland vs. Kolumbien heute live im TV und Livestream

Gute Nachrichten: Ihr könnt das Duell des DFB-Teams mit Kolumbien heute live und vollkommen gratis in voller Länge bei RTL sehen. Um 20.15 Uhr geht der Kölner Privatsender mit ein bisschen Vorgeplänkel auf Sendung, folgendes Team begleitet Euch durch den Abend:

Moderation: Florian König

Kommentar: Steffen Freund, Marco Hagemann

Online wird das Ganze wie gewohnt auch gestreamt, allerdings ist RTL+, wo das Spiel angeboten wird, nicht kostenfrei empfangbar. Ihr müsst also entweder eine Gebühr bezahlen, oder Ihr testet die Plattform einen Monat lang kostenlos.

© getty Deutschland hatte eine wenig erfolgreiche Länderspielpause.

DFB-Team, Länderspiel: Deutschland vs. Kolumbien heute im Liveticker

Ganz einfach könnt Ihr das dritte Spiel der Deutschen auch im Liveticker verfolgen. Unter dem folgenden Link tickern wir die gesamte Begegnung für Euch mit:

Hier geht's zum Liveticker der Partie Deutschland vs. Kolumbien.

DFB-Team, Deutschland vs. Kolumbien im Free-TV: Wichtigste Infos

Begegnung: Deutschland vs. Kolumbien

Deutschland vs. Kolumbien Wettbewerb: Testspiel

Testspiel Datum: 20.6.2023

20.6.2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Veltins-Arena, Gelsenkirchen

Veltins-Arena, Gelsenkirchen Übertragung im TV: RTL

Übertragung im Livestream: RTL+

Liveticker: SPOX

DFB-Team, Deutschland vs. Kolumbien heute live: Voraussichtliche Aufstellungen

Deutschland: ter Stegen - Rüdiger, Thiaw, Ginter - Hofmann, Can, Kimmich, Gündogan, Gosens - Havertz, Füllkrug

ter Stegen - Rüdiger, Thiaw, Ginter - Hofmann, Can, Kimmich, Gündogan, Gosens - Havertz, Füllkrug Kolumbien: Ospina - Munoz, Lucumi, Sanchez, Salazar - Castano Gil, Lerma - Diaz, Carrascal Guardo, Cuadrado - Borré

