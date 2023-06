Im zweiten Freundschaftsspiel binnen weniger Tage geht es für Deutschland heute gegen Polen zur Sache. Ob das Länderspiel im Free-TV läuft? Das verrät SPOX.

Beim 3:3-Remis gegen die Ukraine am vergangenen Montag war Deutschland noch Gastgeber, heute geht es im polnischen Warschau rund. Spielstätte ist das Nationalstadion, um 20.45 Uhr erfolgt der Anstoß.

Vor allem die Defensive machte im Jubiläumsspiel, in dem lange Zeit die Ukraine mit zwei Toren führte, Probleme. "Wir sind ganz gut ins Spiel gekommen, es hat sich relativ gut angefühlt. Dann kriegen wir zwei saudumme Gegentore. Das 1:3 passiert auch aus einem einfachen Fehler. Das ist genau das, was wir abstellen müssen", ordnete Joshua Kimmich die Leistung seines Teams ein.

Den nächsten Anlauf des DFB-Teams könnt Ihr heute live verfolgen. Ob das allerdings auch im Free-TV möglich ist, erklärt dieser Artikel.

DFB-Team, Länderspiel heute im Free-TV: So seht Ihr Deutschland vs. Polen heute live im TV und Livestream

Gute Nachrichten: Deutschland vs. Polen wird heute im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt - und zwar in der ARD. Um 20.15 Uhr, also direkt nach der Tagesschau, starten die Vorberichte aus der polnischen Hauptstadt. Esther Sedlaczek wird Euch als Moderatorin zusammen mit dem Experten Bastian Schweinsteiger durch den Abend begleiten. Die Partie selbst wird von Tom Bartels kommentiert.

Die Alternative zum linearen Fernsehen ist der Livestream über die Website des Senders. Hier geht's zur ARD Mediathek.

© getty Kai Harvertz sorgte am Montag für den späten Anschlusstreffer.

DFB-Team, Länderspiel: Deutschland vs. Polen heute im Liveticker

Bei SPOX tickern wir das gesamte Spiel mit, sodass Ihr keine Karte, keine Auswechslung und kein Tor verpassen müsst.

Hier geht's zum Liveticker der Partie zwischen Deutschland und Polen.

Länderspiel, Deutschland vs. Polen: Voraussichtliche Aufstellungen

Deutschland: ter Stegen - N. Schlotterbeck, Ginter, Rüdiger - Henrichs, Can, Kimmich, Kehrer - Musiala - Füllkrug, Havertz

Länderspiel, Deutschland vs. Polen: Wichtigste Infos

Begegnung: Deutschland vs. Polen

Deutschland vs. Polen Wettbewerb: Testspiel

Testspiel Datum: 16. Juni 2023

16. Juni 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Nationalstadion, Warschau

Nationalstadion, Warschau TV: Das Erste

Livestream: ARD Mediathek

Liveticker: SPOX

DFB-Team: Der Kader für die Länderspielpause