DFB-Team: Darum zeigen ARD und ZDF Deutschland vs. Kolumbien nicht live im TV und Livestream

Die Deutsche Nationalmannschaft bestreitet am heutigen Dienstagabend gegen Kolumbien ein Testspiel. Doch warum zeigen die ARD oder das ZDF das Duell des DFB-Teams heute nicht live im TV und Livestream? Das erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Am heutigen Dienstag, den 20. Juni, kommt es zum Duell zwischen Deutschland und Kolumbien. Das Länderspiel startet am Abend um 20.45 Uhr. Als Austragungsort des Testspiels dient die Veltins-Arena in Gelsenkirchen.

Die Krise des DFB-Teams nimmt aktuell immer größere Züge an. Zwei von drei Duellen verlor Deutschland zuletzt, gegen die Ukraine kam die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick zudem nicht über ein 3:3 hinaus. Nach den schwachen Auftritten in den vergangenen Wochen und Monaten, ist das DFB-Team heute gegen Kolumbien gefordert. Gelingt der Deutschen Nationalmannschaft, nach zuletzt drei sieglosen Spielen, am Abend wieder ein Erfolgserlebnis?

Ein Selbstläufer wird das Duell gegen Kolumbien für Deutschland sicherlich nicht. Die Kolumbianer besitzen eine schlagkräftige Truppe mit einigen Stars wie Luiz Diaz oder Juan Cuadrado. Mit Rafael Borré befindet sich in der Mannschaft von Trainer Néstor Lorenzo auch ein bekanntes Gesicht aus der Bundesliga. Die Kolumbianer könnten dem DFB-Team vor allem defensiv erneut einige Probleme bereiten.

Event: Testspiel

Testspiel Duell: Deutschland vs. Kolumbien

Deutschland vs. Kolumbien Datum: 20. Juni

20. Juni Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Veltins-Arena, Gelsenkirchen

Veltins-Arena, Gelsenkirchen Übertragung im TV: RTL

Übertragung im Livestream: RTL+

Liveticker: SPOX

Die ARD oder das ZDF zeigen am heutigen Abend das Testspiel zwischen Deutschland und Kolumbien nicht live im TV und Livestream, da der Privatsender RTL die Übertragungsrechte an der Partie hält. RTL startet um 20.15 Uhr mit den Vorberichten zu der Begegnung. Florian König führt als Moderator durch die Sendung, das Kommentatoren-Duo besteht aus Marco Hagemann und Steffen Freund.

Im Livestream überträgt RTL heute das Länderspiel Deutschland und Kolumbien ebenfalls live und in voller Länge. Den kostenpflichtigen Livestream des Privatsenders findet Ihr auf RTL+. Ein Abo bei RTL+ könnt Ihr einen Monat lang kostenlos testen.

RTL und die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF teilen sich aktuell die Übertragungsrechte an den Freundschaftsspielen des DFB-Teams. Der Privatsender hält die Rechte an der Hälfte der Länderspiele, alle anderen Partien zeigt die ARD oder das ZDF live im TV und Livestream, so zum Beispiel das Testspiel am vergangenen Freitag gegen Polen.

© getty Gewinnt das Team von Hansi Flick heute gegen Kolumbien?

Deutschland: ter Stegen - Rüdiger, Thiaw, Ginter - Hofmann, Can, Kimmich, Gündogan, Gosens - Havertz, Füllkrug

ter Stegen - Rüdiger, Thiaw, Ginter - Hofmann, Can, Kimmich, Gündogan, Gosens - Havertz, Füllkrug Kolumbien: Ospina - Munoz, Lucumi, Sanchez, Salazar - Castano Gil, Lerma - Diaz, Carrascal Guardo, Cuadrado - Borré

Das Länderspiel zwischen Deutschland und Kolumbien begleitet SPOX am heutigen Abend für Euch in einem ausführlichen Liveticker. Wir halten Euch über sämtliche Spielgeschehnisse auf dem Laufenden. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

