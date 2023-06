Im Rahmen des Testspiels zwischen Deutschland und Kolumbien wird es zu einem ganz besonderen Comeback kommen. Monica Lierhaus ist als Reporterin im Einsatz. SPOX klärt auf, was sich hinter der Geschichte der 53-Jährigen verbirgt.

Für Deutschland ist es das dritte und letzte Länderspiel in der Sommerpause, ehe die Spieler in den Urlaub fahren und dann zu ihren Mannschaften zurückkehren.

Heute werden die Augen aber auch auf Monica Lierhaus gerichtet sein. Was so besonders an ihrem Auftritt ist, verrät Euch SPOX in diesem Artikel.

Deutschland vs. Kolumbien: Was ist mit RTL Reporterin Monica Lierhaus?

Monica Lierhaus wird erstmals seit über 14 Jahren eine Sportveranstaltung live im Fernsehen begleiten. Für den übertragenden Sender RTL fungiert sie neben Moderator Florian König als Reporterin.

Erst am Montag hatte Lierhaus bei RTL Aktuell ihr Live-Comeback im deutschen TV gegeben. Beim Kölner Sender ist die 53-Jährige seit April als Sportjournalistin und Inklusionsberaterin tätig.

Eine weitere Aufgabe beläuft sich aktuell auf die Moderation der Special Olympics (17. bis 25. Juni). Ihren ersten Auftritt hatte sie beim Viertelfinal-Hinspiel der Europa League zwischen Bayer Leverkusen und Saint-Gilloise am 13. April.

© getty

Was ist mit RTL Reporterin Monica Lierhaus?

Dass Liehaus ihrem Job wieder nachgehen kann, ist keine Selbstverständlichkeit. Im Januar 2009 hatte sie sich einer Hirnoperation unterziehen müssen, um ein Aneurysma zu entfernen. Dabei kam es jedoch zu Komplikationen, weshalb sie für vier Monate in ein künstliches Koma versetzt wurde.

Anschließend musste Lierhaus das Laufen und Sprechen neu lernen. Ihren Beruf konnte sie deshalb für viele Jahre nicht ausüben.

"Ich bin Journalistin durch und durch. Und mir war schon ein paar Tage, nachdem ich in die Reha eingeliefert wurde, klar: Ich kehre als Journalistin zurück. Ich wusste nicht, bei welchem Sender, aber ich wusste, ich kehre zurück", erklärte sie gegenüber RTL.

Zu Beginn ihres TV-Comebacks bei RTL Aktuell sagte sie: "Es ist für mich so toll, wieder in einem Studio stehen zu dürfen - sensationell."

© getty

