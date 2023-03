Das DFB-Team trifft heute im ersten von zwei Länderspielen auf Peru. Ob es zum Duell eine Free-TV-Übertragung geben wird und wer die Rechte am Spiel besitzt, bekommt Ihr hier gezeigt.

Für den Großteil der europäischen Nationen geht es in den nächsten Tagen um die Qualifikation für die EM 2024. Da Deutschland als Gastgeber jedoch bereits fix qualifiziert ist, kann es sich auf andere Sachen konzentrieren. Trotzdem ruht sich auch das DFB-Team nicht aus, sondern wird ebenfalls auf dem Rasen aktiv.

Während Europa also wichtige Pflichtspiele bestreitet, trägt das DFB-Team Freundschaftsspiele aus - zwei an der Zahl. Fürs erste davon ist das Team von Bundestrainer Hansi Flick am heutigen Samstag, den 25. März, gegen Peru im Einsatz. Um 20.45 Uhr geht die Begegnung in der Mainzer Mewa Arena los.

Am Dienstag wird es dann nochmal ernst für die Deutschen, im zweiten Freundschaftsspiel geht es gegen Belgien.

Länderspiel heute live im Free-TV? So seht Ihr Deutschland vs. Peru live im TV und Livestream

Ja, das Länderspiel zwischen Deutschland und Peru ist heute im Free-TV zu sehen. Diese Rolle übernimmt der öffentlich-rechtliche Sender ZDF, der um 20.15 Uhr die ersten Livebilder zur Partie ausstrahlt. Während der Übertragung werden Oliver Schmidt als Kommentator und Jochen Breyer als Moderator eingesetzt.

Das ZDF ist auch dann die richtige Anlaufstelle, wenn es um die Übertragung im Livestream geht. Der Sender stellt bei zdf.de nämlich einen kostenlosen Livestream zur Verfügung.

Zu guter Letzt lässt sich das Freundschaftsspiel auch im Liveticker bei SPOX verfolgen. Perfekt also für jeden, der das TV- und Livestream-Angebot nicht nutzen kann.

Hier geht es zum Liveticker des Länderspiels zwischen Deutschland und Peru.

Länderspiel heute live im Free-TV? So seht Ihr Deutschland vs. Peru live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Deutschland vs. Peru

Deutschland vs. Peru Wettbewerb: Länderspiel

Länderspiel Datum: 25. März 2023

25. März 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Mewa Arena, Mainz

Mewa Arena, Mainz TV: ZDF

Livestream: zdf.de

Liveticker: SPOX

Deutschland: Der Kader für die Länderspiele gegen Peru und Belgien