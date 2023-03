Deutschland vs. Peru heute live, Übertragung: Länderspiel im TV, Livestream und Liveticker

Die deutsche Nationalmannschaft steht heute in einem Freundschaftsspiel der peruanischen gegenüber. SPOX verrät, wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Während vor wenigen Tagen für die Nationen Europas der Kampf um die EM-Tickets losging, darf sich Deutschland, was das betrifft, als Gastgeber der Europameisterschaft 2024 entspannt zurücklehnen. Nichtsdestotrotz nutzt auch die deutsche Nationalmannschaft die Länderspielpause, um sich schon einmal auf das Großereignis im eigenen Land vorzubereiten.

Dafür bestreitet das Team von Bundestrainer Hansi Flick am heutigen Samstag, den 25. März, ein Freundschaftsspiel gegen Peru. Um 20.45 Uhr geht die Partie los, als Spielstätte dient die Mewa Arena in Mainz. Am Dienstag geht es für die Deutschen dann weiter mit dem nächsten Länderspiel, wenn Belgien diesbezüglich nach Köln reist.

© getty Das DFB-Team trifft heute in einem Länderspiel auf Peru.

Deutschland vs. Peru heute live, Übertragung: Länderspiel im TV und Livestream

Wie es bei Spielen der deutschen Nationalmannschaft üblich ist, zeichnet auch heute ein öffentlich-rechtlicher Sender für das Freundschaftsspiel gegen die Südamerikaner verantwortlich. Die Begegnung ist nämlich im ZDF zu sehen - nicht nur im Free-TV, sondern auch im kostenlosen Livestream bei zdf.de.

Um 20.15 Uhr beginnen die Vorberichte zum Spiel, um die Moderation kümmert sich dabei Jochen Breyer. In die Rolle des Kommentatoren schlüpft danach Oliver Schmidt.

Deutschland vs. Peru heute live, Übertragung: Länderspiel im Liveticker

SPOX ist heute ebenfalls mit von der Partie, wenn sich Deutschland und Peru gegenüberstehen. Tore, Elfmeter, Topchancen, Auswechslungen - Ihr verpasst garantiert nichts.

Hier geht es zum Liveticker des Länderspiels zwischen Deutschland und Peru.

