WM 2022, deutscher Kader: 26 Spieler für Hansi Flicks Fußball, lieber Techniker als Abräumer - Fünf Erkenntnisse zur Kadernominierung

Die Würfel sind gefallen. Hansi Flick hat die 26 Spieler bekannt gegeben, mit denen er die WM in Katar bestreiten möchte. Mit Mario Götze, Youssoufa Moukoko und der Nichtnominierung von Mats Hummels gibt es Überraschungen, mit Niclas Füllkrug sogar eine Feel-Good-Story. Hansi Flicks Entscheidungen erscheinen alle richtig. Nur auf einer Position geht der Bundestrainer All-In. Fünf Erkenntnisse zur Nominierung.

1. DFB-Team: Hansi Flick hat einen Kader für den Hansi-Flick-Fußball

Bundestrainer Flick hat eine klare Vorstellung von Fußball: hohe Grundpositionierung, viel Ballbesitz, aggressives Gegenpressing. Manch ein Spieler passt besser zu diesem Stil als andere.

Die Nominierungen von Armel Bella-Kotchap (FC Southampton) oder auch von BVB-Angreifer Karim Adeyemi unterstreichen das. Bella-Kotchap hat Schwächen in der Endverteidigung und im eigenen Strafraum, aber er kann bereits mit 20 Jahren vorzüglich nach vorn verteidigen und unmittelbaren Druck auf gegnerische Offensivspieler ausüben.

Adeyemi wiederum ist trotz seiner taktischen Unzulänglichkeiten eine Geheimwaffe im letzten Drittel, der junge Dortmunder ist in der Lage, das Tempo ansatzlos zu erhöhen, was insbesondere in statischen Ballbesitzphasen ein großer Vorteil sein kann. Flick hat nicht nur nach Leistung, sondern auch mit Blick auf die einzelnen Spielerprofile ausgesucht.

2. DFB-Team: Technik schlägt Kraft

Die deutsche Mannschaft verfügt im Kader lediglich über drei astreine zentrale Mittelfeldspieler, die in einer 4-2-3-1- oder 4-2-4-Grundordnung die beiden Sechserpositionen bekleiden können: Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Ilkay Gündogan. Statt darüber hinaus einen Sebastian Rode, Julian Weigl oder gar Rani Khedira mitzunehmen, hat sich Flick für die beiden Techniker Julian Brandt und Mario Götze entschieden.

Beide haben in ihren jeweiligen Karrieren schon Spiele auf der Acht absolviert - für sie ist das Mittelfeldzentrum kein Neuland. Trotz ihrer defensiven Schwächen und ihrer athletischen Nachteile schenkt Flick ihnen das Vertrauen, weil der Bundestrainer weiß, dass Deutschland zumindest in zwei von drei Gruppenspielen (Japan und Costa Rica) hohe Ballbesitzanteile haben wird und von den technischen Qualitäten der beiden profitieren kann.

Gerade Götze ist ein Engenspieler par excellence, der in kleinteiligen Situationen aufgrund seiner Auffassungsgabe und Ballbehandlung meist eine Lösung findet. Flick braucht mit Mittelfeld genau solche Knobler mehr als defensiv-orientierte Raumblockierer zehn oder 15 Meter weiter hinten.

Ohne Pflichtspiel seit August! Das ist Flicks größte WM-Kader-Sensation © getty 1/27 Die Entscheidung ist gefallen: Hansi Flick hat seinen Kader für die WM in Katar bekannt gegeben. Der Bundestrainer sorgte etwa mit der Rückkehr von 2014er-Held Mario Götze für eine Überraschung. Wir zeigen die 26 Spieler des deutschen WM-Teams. © imago images 2/27 TOR - MANUEL NEUER (FC Bayern München, 36 Jahre alt): 113 Länderspiele © getty 3/27 MARC-ANDRÉ TER STEGEN (FC Barcelona, 30): 30 Länderspiele © imago images 4/27 KEVIN TRAPP (Eintracht Frankfurt, 32): 6 Länderspiele © getty 5/27 ABWEHR - Antonio Rüdiger (Real Madrid, 29): 54 Länderspiele, 2 Tore © getty 6/27 ARMEL BELLA-KOTCHAP (FC Southampton, 20): 1 Länderspiel © imago images 7/27 THILO KEHRER (West Ham United, 26): 22 Länderspiele © getty 8/27 NIKLAS SÜLE (Borussia Dortmund, 27): 42 Länderspiele, 1 Tor © getty 9/27 MATTHIAS GINTER (SC Freiburg, 28): 46 Länderspiele, 2 Tore © imago images 10/27 NICO SCHLOTTERBECK (Borussia Dortmund, 22): 5 Länderspiele © getty 11/27 DAVID RAUM (RB Leipzig, 24): 11 Länderspiele © getty 12/27 CHRISTIAN GÜNTER (SC Freiburg, 29): 6 Länderspiele © getty 13/27 LUKAS KLOSTERMANN (RB Leipzig, 26): 18 Länderspiele - er ist die wohl größte Überraschung im WM-Kader. Seit August machte er kein Spiel mehr aufgrund eines Syndesmosebandrisses. Gegen Freiburg saß er 90 Minuten auf der Bank. © imago images 14/27 MITTELFELD/ANGRIFF - JOSHUA KIMMICH (FC Bayern, 27): 70 Länderspiele, 5 Tore © imago images 15/27 ILKAY GÜNDOGAN (Manchester City, 32): 62 Länderspiele, 16 Tore © getty 16/27 LEON GORETZKA (FC Bayern, 27): 44 Länderspiele, 14 Tore © getty 17/27 JAMAL MUSIALA (FC Bayern, 19): 17 Länderspiele, 1 Tor © getty 18/27 JULIAN BRANDT (Borussia Dortmund, 26): 38 Länderspiele, 3 Tore © getty 19/27 MARIO GÖTZE (Eintracht Frankfurt, 30): 63 Länderspiele, 17 Tore © getty 20/27 SERGE GNABRY (FC Bayern, 27): 36 Länderspiele, 20 Tore © getty 21/27 JONAS HOFMANN (Borussia Mönchengladbach, 30): 16 Länderspiele, 4 Tore © getty 22/27 LEROY SANÉ (FC Bayern, 26): 47 Länderspiele, 11 Tore © imago images 23/27 THOMAS MÜLLER (FC Bayern, 33): 118 Länderspiele, 44 Tore © getty 24/27 KAI HAVERTZ (FC Chelsea, 23): 30 Länderspiele, 10 Tore © getty 25/27 NICLAS FÜLLKRUG (Werder Bremen, 29): 0 Länderspiele © getty 26/27 YOUSSOUFA MOUKOKO (Borussia Dortmund, 17): 0 Länderspiele © getty 27/27 KARIM ADEYEMI (Borussia Dortmund, 20): 4 Länderspiele

3. DFB-Team: Ohne Joshua Kimmich geht nichts

Allerdings benötigt das deutsche Mittelfeld trotzdem kluge Abfangjäger, wobei diese Rolle vor allem Kimmich übernehmen wird. Seine Intelligenz im Gegenpressing ist zumindest hierzulande einmalig.

Aufgrund der angesprochenen Kaderzusammenstellung ist klar, dass Kimmich nicht für etwaige Experimente auf die Rechtsverteidigerposition verschoben werden wird.

Er ist das Herz und die Lunge der deutschen Mannschaft. Ohne ihn wird kaum was gehen. Einen Ausfall Kimmichs könnte Flick angesichts seines Kaders nicht mal annähernd kompensieren. So logisch und nachvollziehbar Flicks grundsätzliche Entscheidungen wirken, hier geht er All-In.

© getty Joshua Kimmich ist für Hansi Flick ein Schlüsselspieler.

4. DFB-Team: Die Außenverteidigung als Problemzone

Robin Gosens oder Christian Günter? Lukas Klostermann oder Marcel Halstenberg? Und was macht eigentlich Erik Durm in Kaiserslautern mittlerweile? Die deutsche Außenverteidigung fällt - bei allem Respekt vor den Nominierten - im Vergleich zum Rest des DFB-Teams doch gehörig ab.

David Raum, noch immer nicht komplett bei RB Leipzig angekommen, sollte auf der linken Seite als offensivstarker Außenverteidiger gesetzt sein; auf rechts stehen Thilo Kehrer (West ham United), Lukas Klostermann (RB Leipzig), der sein letztes Pflichtspiel im August absolvierte, der Gladbacher Jonas Hofmann und sogar BVB-Star Niklas Süle zur Auswahl.

Wirkliche internationale Spitzenklasse repräsentiert das alles nicht. Das geht anderen europäischen Nationen im Übrigen ähnlich, aber dort können zumindest hochkarätige Innenverteidigungen so manches auffangen. Im deutschen Team wirkt das fraglich.

"Flick ist auf Fake-Profile reingefallen!" Die Netzreaktionen zum WM-Kader © Twitter 1/13 Hansi Flick hat seinen 26-Mann-Kader für die anstehenden WM in Katar bekannt gegeben und auch für die ein oder andere Überraschung gesorgt. Im Netz gab es unter anderem die Frage, ob er auf Fake-Profile hereingefallen ist. Eine Sammlung an Reaktionen. © Twitter 2/13 Claus Vaske (Texter) © Twitter 3/13 Justin Kraft (Freier Mitarbeiter, u.a. bei SPOX und GOAL), Peter Ahrens (Spiegel Online) © Twitter 4/13 Footage Magazine © Twitter 5/13 © Twitter 6/13 Lena Cassel (Moderatorin, Reporterin und Podcasterin) © Twitter 7/13 Tobias Escher (u.a. Mitgründer Spielverlagerung) © Twitter 8/13 © Twitter 9/13 Stephan Uersfeld (ntv) © Twitter 10/13 © Twitter 11/13 © Twitter 12/13 © Twitter 13/13 Günter Klein (Münchner Merkur)

5. WM 2022: Ein Old-School-Stürmer für alle Fälle

Niclas Füllkrug ist der eine Spieler, der nicht unbedingt in die klassisch glattgebügelten Werbekampagnen des DFB passt, aber das braucht Bundestrainer Flick ohnehin nicht zu interessieren.

Aufgrund der jüngsten Verletzung von Timo Werner und Füllkrugs Leistungen an den ersten 14 Bundesliga-Spieltagen ging im Grunde kein Weg am hochgewachsenen Norddeutschen vorbei.

Er bringt aufgrund seiner Statur und Luftpräsenz ein Element ins deutsche Offensivspiel, das zur Rarität geworden ist. Gerade gegen physisch limitierte Innenverteidigungen wie zum Beispiel im Gruppenspiel gegen Costa Rica könnte Flick bei knappem Spielstand Füllkrug bringen.

Gegen Weltklasse-Abwehrreihen braucht es hingegen vor allem Small-Ball-Fußball, für den die andere Offensivakteure im DFB-Team sorgen können.

DFB-Team: Der offizielle Kader für die WM in Katar