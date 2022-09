Im Rahmen der Länderspielpause bestreitet die deutsche Nationalmannschaft gegen Ungarn am Freitag das fünfte Nations-League-Gruppenspiel. Hier erfahrt Ihr, wer das Länderspiel live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Die Fußballvereine in Europa bekommen wieder eine kurze Verschnaufpause, der Fokus verschiebt sich für mehrere Tage auf die Nationalmannschaften. In der Nations League steht der Abschluss der Gruppenphase an, der 5. und der 6. Spieltag werden gespielt.

Die deutsche Nationalmannschaft kriegt es diesbezüglich am Freitag, den 23. September, mit Ungarn zu tun. Nachdem das 1:1-Unentschieden auswärts in Budapest, wird das Rückspiel in Deutschland bestritten. Gespielt wird in der Red Bull Arena in Leipzig, der Anstoß erfolgt um 20.45 Uhr. Am Montag (26. September) beendet das DFB-Team dann die Gruppenphase mit einem Spiel gegen England.

© getty In der Hinrunde trennten sich das DFB-Team und Ungarn mit einem 1:1-Unentschieden.

Wer zeigt / überträgt Länderspiel Deutschland vs. Ungarn live im TV und Livestream?

Zu Deutschland vs. Ungarn wird es sowohl eine Übertragung im TV als auch eine im Livestream geben.

Wer zeigt / überträgt Länderspiel Deutschland vs. Ungarn live im Free-TV?

Wie es bei Spielen der deutschen Nationalmannschaft oft der Fall ist, kümmert sich auch beim Spiel gegen Ungarn ein öffentlich-rechtlicher Sender um die Übertragung. Wer die Begegnung nicht verpassen möchte, kommt nicht um das ZDF herum. Dort wird bereits um 20.15 Uhr, also eine halbe Stunde vor Anpfiff, der Countdown im Free-TV gezeigt. Im Rahmen der Vorberichterstattung kümmert sich Jochen Breyer um die Moderation. Während der gesamten Sendung wird Rio-Weltmeister Christoph Kramer als Experte eingesetzt, die Rolle des Kommentators übernimmt Béla Réthy.

Wer zeigt / überträgt Länderspiel Deutschland vs. Ungarn live im Livestream?

Was die Übertragung im Livestream betrifft, ist ebenfalls ZDF die einzige mögliche Anlaufstelle. Die Partie ist bei zdf.de gratis und in voller Länge zu sehen.

Wer zeigt / überträgt Länderspiel Deutschland vs. Ungarn live im TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

SPOX bietet zwar keine visuelle Übertragung zum Duell, beschreibt jedoch die wichtigsten Spielaktionen im Liveticker für Euch genau mit. Dies gilt übrigens auch für die restlichen Nations-League-Spiele an diesem Wochenende.

Wer zeigt / überträgt Länderspiel Deutschland vs. Ungarn live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: Deutschland vs. Ungarn

Deutschland vs. Ungarn Wettbewerb: Nations League Liga A, Gruppe 3

Nations League Liga A, Gruppe 3 Spieltag: 5 (Gruppenphase)

5 (Gruppenphase) Datum: 23. September 2022

23. September 2022 Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Red Bull Arena, Leipzig

Red Bull Arena, Leipzig TV: ZDF

Livestream: ZDF

Liveticker: SPOX

Nations League: Der deutsche Kader zum Abschluss der Gruppenphase

24 Spieler stehen Bundestrainer Hansi Flick für die Spiele gegen Ungarn und England zur Verfügung. Benjamin Henrichs von RB Leipzig wurde in letzter Sekunde noch für den verletzten Marco Reus nachnominiert.

Name Position Manuel Neuer TOR Marc-André ter Stegen TOR Kevin Trapp TOR Armel Bella Kotchap ABWEHR Matthias Ginter ABWEHR Robin Gosens ABWEHR Thilo Kehrer ABWEHR David Raum ABWEHR Antonio Rüdiger ABWEHR Nico Schlotterbeck ABWEHR Niklas Süle ABWEHR Julian Brandt MITTELFELD/ANGRIFF Serge Gnabry MITTELFELD/ANGRIFF Leon Goretzka MITTELFELD/ANGRIFF Ilkay Gündogan MITTELFELD/ANGRIFF Kai Havertz MITTELFELD/ANGRIFF Jonas Hofmann MITTELFELD/ANGRIFF Joshua Kimmich MITTELFELD/ANGRIFF Thomas Müller MITTELFELD/ANGRIFF Jamal Musiala MITTELFELD/ANGRIFF Lukas Nmecha MITTELFELD/ANGRIFF Benjamin Henrichs MITTELFELD/ANGRIFF Leroy Sané MITTELFELD/ANGRIFF Timo Werner MITTELFELD/ANGRIFF

Nations League: Die Tabelle der Gruppe 3 in Liga A

Ungarn führt die Tabelle nach vier Spieltagen überraschenderweise vor Deutschland an. Mit einem Sieg könnte das DFB-Team am Freitag jedoch vorbeiziehen. Der amtierende Europameister Italien liegt auf Rang drei, Tabellenschlusslicht ist England.