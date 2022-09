Die Weltmeisterschaft ist nicht nur sportlich ein großer Anreiz, auch finanziell lässt sich der Deutsche Fußball Bund die Teilnahme ihrer Stars einiges kosten. Wir von SPOX zeigen Euch: Das bekommen die DFB-Spieler als Prämien bei der WM 2022.

Wenn es um die Gründe für die DFB-Stars geht, einer Weltmeisterschaft wie der anstehenden heiß diskutierten in Katar im kommenden Winter entgegenzufiebern, fallen dem gemeinen Fußballfan vor allem erst einmal sportliche Anreize ein. Wenn es auch selbstverständlich korrekt ist, dass es der Traum eines jeden Fußballers sein dürfte, einmal den WM-Pokal in den Händen zu halten, ist auch das finanzielle Argument eines guten Abschneidens bei der Endrunde nicht zu unterschätzen.

Der DFB jedenfalls gab am Sonntag bekannt, dass üppige Summen als Prämien für die Spieler ausgeschüttet werden, sollten diese eine gute Platzierung bei der WM in Katar erzielen. SPOX zeigt Euch, um wie viel Geld es dabei konkret geht.

Prämien bei der WM 2022: Wie viel bekommen die DFB-Spieler?

Logischerweise wird das Erreichen jeder weiteren Runde beim Turnier mit einer höheren Prämie belohnt. Demnach gibt es für den Gewinn des Pokals am Ende des Finals am 18. Dezember in Doha die höchste Auszahlung. Die Mannen um Kapitän Manuel Neuer dürften sich in diesem Optimalfall über eine Summe von 400.000 Euro freuen.

© getty Der Gewinn des WM-Pokals ist nicht nur sportlich, sondern auch finanziell reizvoll.

Abstufend funktioniert in der Folge die weitere Ausschüttung, die wie folgt aussieht:

Jeder Spieler erhält bei einer Finalniederlage 250.000 Euro.

Jeder Spieler erhält für das Erreichen des dritten Platzes 200.000 Euro.

Jeder Spieler erhält für die Halbfinalteilnahme 150.000 Euro.

Jeder Spieler erhält für die Viertelfinalteilnahme 100.000 Euro.

Jeder Spieler erhält für das Erreichen des ersten Platzes in der Gruppe 50.000 Euro.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf zeigte sich äußerst zufrieden mit den nun festgesetzen Summen: "Wir haben das intensive Gespräch in einer guten und konstruktiven Atmosphäre geführt. Letztlich haben wir für alle Beteiligten eine akzeptable Lösung erzielt", erklärte er bei der Veröffentlichung am Sonntag.

Prämien bei der WM 2022: Was ändert sich zur WM 2018?

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Entwicklung im Vergleich zur WM-Endrunde 2018 in Russland. Dabei hätten die Spieler für den Titel 350.000 Euro erhalten, die Summe wird also vor dem jetzigen Turnier angehoben. Für den WM-Triumph 2014 in Brasilien erhielten die DFB-Stars damals 300.000 Euro.

