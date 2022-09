DFB-Team: Pressekonferenz mit Hansi Flick und Jamal Musiala im Liveticker

Das DFB-Team trifft nach der Enttäuschung gegen Ungarn am Montagabend in London auf England. Vor der Partie äußern sich Bundestrainer Hansi Flick und Bayern-Star Jamal Musiala zur aktuellen Situation beim DFB-Team. Die Pressekonferenz könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

DFB-Pressekonferenz mit Hansi Flick und Jamal Musiala heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: In der Abwehr wird es zumindest eine Veränderung geben. Antonio Rüdiger wird in London gesperrt fehlen, sodass sich Nico Schlotterbeck, Matthias Ginter oder auch der potenzielle Debütant Armel Bella Kotchap Hoffnungen auf den Platz an der Seite von Niklas Süle machen können.

Vor Beginn: Beim DFB-Team dreht sich nach der 0:1-Niederlage gegen Ungarn alles um die Offensive. Erschreckend zahnlos präsentierte sich das DFB-Team in Leipzig und kassierte folgerichtig die erste Niederlage unter Bundestrainer Hansi Flick. Wir haben ein paar Kandidaten zusammengestellt, die womöglich Alternativen für Flick sein könnten. Spoiler: Es ist keine große Auswahl.

Vor Beginn: Auf dem Papier handelt es sich bei der Partie zwischen England und Deutschland um ein Pflichtspiel, jedoch geht es für beide Mannschaften um nichts mehr. England ist nach der Niederlage gegen Italien bereits abgestiegen, Deutschland kann maximal noch Zweiter werden.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz des DFB mit Bundestrainer Hansi Flick und Bayern-Star Jamal Musiala. Die Medienrunde ist für 19.30 Uhr in London angesetzt.

Nations League: Die Tabelle der Gruppe 3 in Liga A

Vor dem letzten Spieltag steht in der Gruppe 3 nur noch eine Entscheidung aus. Ungarn und Italien kämpfen im direkten Duell um den Einzug ins Final-Turnier. Für Deutschland und England geht es dagegen um nichts mehr. Die Three Lions sind bereits abgestiegen und werden im kommenden Jahr in der Liga B spielen.