U21 - Deutschland vs. Frankreich, Übertragung: Testspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nicht nur die A-Nationalmannschaft ist heute im Einsatz, sondern auch die U21-Nationalelf, die in einem Testspiel gegen Frankreich antritt. SPOX erklärt Euch, wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Die A-Nationalmannschaft um Stars wie Thomas Müller, Joshua Kimmich und Co. bestreitet am heutigen Freitag, den 23. September, gegen Ungarn ihr fünftes Gruppenspiel in der Nations League. Dabei ist das nicht die einzige deutsche Nationalmannschaft, die heute im Einsatz ist, auch die U21 hat ein Spiel vor sich. Der amtierende U21-Europameister trifft nämlich in einem Testspiel auf Frankreich. Die Begegnung wird um 18.45 Uhr angepfiffen und in der MDCC-Arena (Magdeburg) ausgetragen.

Am 27. September steht dann schon das nächste Testspiel an, England heißt der Gegner. "Nach unserer Qualifikation starten wir nun ins EM-Jahr und freuen uns, direkt auf zwei absolute Topmannschaften zu treffen", sagte U21-Bundestrainer Toni Di Salvo.

U21 - Deutschland vs. Frankreich, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream

Wer das Duell zwischen Deutschland und Frankreich heute live und in voller Länge verfolgen möchte, hat nur eine Lösung: ProSieben Maxx. Auf dem Privatsender wird die volle Partie ab 17.45 Uhr, wenn es mit Vorberichten losgeht, übertragen. Matthias Stach führt Euch dabei als Kommentator durch die Partie, wie üblich steht ihm dabei Ex-Nationalspieler René Adler zur Seite.

© getty BVB-Star Yousouffa Moukoko wurde für die U21-Testspiele gegen Frankreich und England nominiert.

Ab 17.40 Uhr ist die Begegnung auch im Livestream bei ran.de zu sehen. Der Livestream ist kostenlos, es wird jedoch eine Registrierung benötigt.

U21 - Deutschland vs. Frankreich, Übertragung: Testspiel heute im Liveticker

Eine weitere Alternative zum Spiel zwischen Deutschland und Frankreich bietet SPOX an. Auf der Website wird ein Liveticker zum Mitlesen angeboten. Damit verpasst Ihr keine wichtige Spielaktion.

Hier geht es zum Liveticker des U21-Testspiels zwischen Deutschland und Frankreich.

U21 - Deutschland vs. Frankreich, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: U21 Deutschland vs. U21 Frankreich

U21 Deutschland vs. U21 Frankreich Wettbewerb: Testspiel

Testspiel Datum: 23. September 2022

23. September 2022 Anstoß: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: MDCC-Arena, Magdeburg

MDCC-Arena, Magdeburg TV: ProSieben Maxx

Livestream: ran.de

Liveticker: SPOX

U21: Der deutsche Kader für Frankreich und England

Di Salvo hat 24 Spieler für die bevorstehenden Partien gegen Frankreich und England zur Verfügung, Kapitän Jonathan Burkardt vom FSV Mainz 05 fehlt jedoch aufgrund einer Fußverletzung. Neu mit dabei ist Ex-Bayern-Torhüter Christian Früchtl.