DFB-Stiftung Egidius Braun und Klitschko Foundation organisieren Inter Exchange Academy in Berlin

Die DFB-Stiftung Egidius Braun organisiert gemeinsam mit der Klitschko Foundation die Inter Exchange Academy (IEA). Diese wird vom 26. bis 30. September 2022 in Berlin stattfinden.

Bei der IEA handelt es sich um einen deutsch-ukrainischen Jugendaustausch mit 15 Teilnehmern, die sowohl aus Deutschland als auch aus der Ukraine kommen, im Alter von 16-21 Jahren. Ziel des Austausches ist dabei die Kompetenzerweiterung, gemeinsam an Projekten zu arbeiten und voneinander zu lernen.

Inter Exchange Academy: Projekte im Bereich Sport, Kultur und mehr

In der Inter Exchange Academy wird an Projekten aus den Bereichen Sport, Natur, Politik und Kultur gearbeitet. Zusätzlich unternehmen die Jugendlichen gemeinsame Ausflüge, so zum Beispiel in den Deutschen Bundestag.

Die Teilnahme ist dabei kostenlos, so werden die Kosten für die An-und Abreise, die Unterkunft und auch Ausflüge und weitere Aktionen im Rahmen des Projekts zwischen der Klitschko Foundation und der DFB-Stiftung aufgeteilt.