DFB-Team: Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Italien mit Flick und Neuer heute im Liveticker

Vor dem abschließenden Nations-League-Spiel dieses Länderspielblocks gegen Europameister Italien (Dienstag, 20.45 Uhr) lädt der DFB zur Pressekonferenz. Bundestrainer Hansi Flick und Torhüter Manuel Neuer stellen sich den Fragen der Medien. Wir begleiten die PK im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

DFB-Team - Pressekonferenz mit Flick und Gündogan heute im Liveticker: Vor Beginn

Flick über ...

... die Stimmung des Teams: "Siege sind für ein Team immer wichtig und bessern das eigene Selbstvertrauen, das Vertrauen in die eigene Stärke auf. Es wäre schön, wenn wir für unseren Aufwand auch belohnt werden. Da müssen wir morgen alles reinhauen. Mit einem Sieg ist die Überzeugung, dass man eine gute Qualität hat, auch viel besser."

... den letzten Gruppengegner: "Jeder, der sich qualifiziert, kann als Gegner potenziell gefährlich sein. Das haben wir in der Nations League gesehen, dass Ergebnisse vom Papier her nicht immer vorherzusehen sind. Wir haben niemand vor Ort, werden die Gegner genau analysieren, wie wir es immer tun. Wer es auch wird, ich gönne es beiden Nationen."

... Ansprüche an die WM: "Wenn wir im Viertelfinale wären, wollen wir auch ins Halbfinale. So ist es in Deutschland, und das ist auch gut. Man kann sich Ziele setzen. Vom Selbstverständnis her finde ich die vier Unentschieden nicht gut, wir wollen gewinnen, die Spieler und ich. Wir wollen uns entwickeln in dem Willen, Spiele zu gewinnen, und sie zu entscheiden, wenn es darauf ankommt. Wir haben sechs Spieler neu dabei, Schlotterbeck, Adeyemi, Stach, Musiala kann man auch dazuzählen. Wir sind dabei, die Mannschaft zu entwickeln und sind wirklich sehr positiv gestimmt. Es ist ein Team. Klar sind Rückschläge da, aber dann macht man es das nächste Mal besser."

Flick: "Die Art und Weise, wie wir im letzten Jahr und gegen die Niederlande und Israel gespielt haben, diesen Fußball wollen wir sehen. Das Trainerteam ist mit der Entwicklung sehr zufrieden. Wir haben lehrreiche Dinge gesehen, die müssen wir analysieren. Wir haben genügend Zeit, um uns dann auf den September vorzubereiten. Die vier Spiele jetzt dienen dazu, um zu analysieren, was wir im September feinjustieren müssen. Wir sehen die Potenziale der Spieler, wir haben großartige Spieler in unseren Reihen. So gehen wir die Sache auch an.

Los geht's! Hansi Flick ist da.

Vor Beginn: Nach drei Remis in der Nations League und dem insgesamt vierten 1:1 in Folge am Samstag gegen Ungarn steht Hansi Flick unter Zugzwang. Wer darf gegen den Europameister auflaufen, wer steht nicht zur Verfügung?

Vor Beginn: Die deutsche Nationalmannschaft trifft am Dienstag in der Nations League in Mönchengladbach auf Italien. Das Hinspiel vor eineinhalb Wochen endete 1:1.

Vor Beginn: Um 12.45 Uhr soll die Medienrunde beginnen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz der deutschen Nationalmannschaft mit Trainer Hansi Flick und Torhüter Manuel Neuer

