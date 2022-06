U21 - Polen vs. Deutschland, Übertragung: EM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die deutsche U21-Nationalmannschaft trifft am 11. Spieltag der EM-Qualifikation auf Polen. Wie lässt sich das Duell heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen? SPOX verrät es.

Wenn im Sommer 2023 in Rumänien und Georgien die U21-Europameisterschaft ausgetragen wird, bekommt Deutschland die Chance zur Titelverteidigung. Die Juniorenauswahl des DFB hat sich am Freitag nämlich mit einem 4:0 gegen Ungarn vorzeitig die Turnier-Teilnahme können und ist in seiner Gruppe B im Rahmen der Qualifikation nicht mehr vom Spitzenplatz zu verdrängen.

Eine Begegnung steht noch aus, die deutsche U21-Nationalmannschaft misst sich mit der U21 von Polen. Das Aufeinandertreffen findet am heutigen Dienstag, den 7. Juni statt, Anstoß ist um 18 Uhr. Gespielt wird im Stadion Miejski in Lodz, womit die deutschen Talente ein Auswärtsspiel haben.

Polen vs. Deutschland: SPOX erklärt Euch, wie Ihr das U21-Duell zur EM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker miterleben könnt.

© getty Die deutsche U21 ist bereits für die EM 2023 qualifiziert.

U21 - Polen vs. Deutschland, Übertragung: EM-Qualifikation heute live im TV und Livestream

Wer sich die Partie zwischen Polen und Deutschland heute live ansehen möchte, der bekommt auch eine Gelegenheit dazu - sogar im Free-TV. ProSiebenSat.1 besitzt nämlich die Rechte an der Übertragung und strahlt die Begegnung auf ProSieben Maxx aus. Los geht es um 17.30 Uhr, dementsprechend werdet Ihr also eine halbe Stunde lang auf das Spiel eingestimmt.

Das TV-Programm lässt sich auch via Livestream abrufen, der ebenso kostenfrei ist. Dafür müsst Ihr Euch auf ran.de oder in der ran-App reinklicken. So verpasst Ihr beispielsweise auch von unterwegs aus nichts.

U21 - Polen vs. Deutschland, Übertragung: EM-Qualifikation heute im Liveticker

Zwingend angewiesen seid Ihr aber weder auf ProSieben Maxx noch auf Ran, wenn Ihr alles von der Partie mitbekommen möchtet. Hier bei SPOX steht nämlich ein Liveticker parat, der schriftlich umgehend über die wichtigsten Geschehnisse informiert.

U21 - Polen vs. Deutschland, Übertragung: EM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

U21 - Die Tabelle der Gruppe B