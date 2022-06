DFB-Team: Gnabry für Ungarn fraglich

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss im Nations-League-Spiel am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Budapest gegen Ungarn womöglich auf Serge Gnabry verzichten. Der Bayern-Profi absolvierte beim Abschlusstraining am Freitag in Herzogenaurach abseits des Teams eine Laufeinheit.

"Der Einsatz ist fraglich", sagte Bundestrainer Hansi Flick: "Er hat ein bisschen muskuläre Probleme in der Wade, es sieht nach dem Lauf besser aus, wir warten ab."

Marco Reus (Muskelfaserriss) muss sicher passen. Flick stehen aber noch mindestens 24 der 26 nominierten Spieler zur Verfügung.