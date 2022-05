Heute wird in Israel die U17-Fußball-Europameisterschaft eröffnet. Termine, Spielplan, Modus, Teams, deutscher Kader - SPOX liefert Euch die wichtigsten Infos zum Großereignis.

U17 EM: Termine, Spielplan, Modus, Teams, deutscher Kader

Nachdem die geplanten U17-Europameisterschaften 2020 und 2021 wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten, wird 2022 endlich wieder eine EM ausgetragen. Austragungsort dieser ist Israel.

U17 EM: Termine, Spielplan

Das Turnier wird am heutigen Montag, den 16. Mai, mit zwei Spielen um 16.30 Uhr eröffnet. In einem dieser beiden Duelle ist auch die deutsche U17-Nationalmannschaft mit dabei. Das Team von Bundestrainer Marc-Patrick Meister kriegt es in der Gruppe A mit Italien zu tun. Parallel dazu treffen in der Gruppe B Frankreich und Polen aufeinander.

Ebenfalls heute noch im Einsatz ist Gastgeber Israel, der um 19 Uhr gegen Luxemburg antritt. In der Gruppe B stehen sich zudem zur selben Uhrzeit Bulgarien und die Niederlande gegenüber.

Die Mannschaften der Gruppe C und D steigen dann morgen ins Turnier ein.

© getty Paul Wanner vom FC Bayern München durfte mit den Profis bereits Bundesliga-Luft schnuppern.

Gruppe A:

Datum Anpfiff Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ort (Spielstätte) 16.5. 16.30 Uhr Italien Deutschland Nes Ziona (Ness Ziona Municipal Stadium) 16.5. 19 Uhr Israel Luxemburg Rischon LeZion (Haberfeld Stadium) 19.5. 16.30 Uhr Deutschland Luxemburg Rischon LeZion (Haberfeld Stadium) 19.5. 19 Uhr Israel Italien Nes Ziona (Ness Ziona Municipal Stadium) 22.5. 19 Uhr Luxemburg Italien Ramat Gan (Ramat-Gan-Stadion) 22.5. 19 Uhr Deutschland Israel Lod (Lod Municipal Stadium)

Gruppe B:

Datum Anpfiff Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ort (Spielstätte) 16.5. 16.30 Uhr Frankreich Polen Ramat Gan (Ramat-Gan-Stadion) 16.5. 19 Uhr Bulgarien Niederlande Lod (Lod Municipal Stadium) 19.5. 16.30 Uhr Niederlande Polen Lod (Lod Municipal Stadium) 19.5. 19 Uhr Frankreich Bulgarien Ramat Gan (Ramat-Gan-Stadion) 22.5. 16.30 Uhr Niederlande Frankreich Rischon LeZion (Haberfeld Stadium) 22.5. 16.30 Uhr Polen Bulgarien Nes Ziona (Ness Ziona Municipal Stadium)

Gruppe C:

Datum Anpfiff Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ort (Spielstätte) 17.5. 16.30 Uhr Serbien Belgien Rischon LeZion (Haberfeld Stadium) 17.5. 19 Uhr Türkei Spanien Nes Ziona (Ness Ziona Municipal Stadium) 20.5. 13.30 Uhr Serbien Türkei Rischon LeZion (Haberfeld Stadium) 20.5. 15.30 Uhr Spanien Belgien Nes Ziona (Ness Ziona Municipal Stadium) 23.5. 16.30 Uhr Spanien Serbien Rischon LeZion (Haberfeld Stadium) 23.5. 16.30 Uhr Belgien Türkei Nes Ziona (Ness Ziona Municipal Stadium)

Gruppe D:

Datum Anpfiff Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ort (Spielstätte) 17.5. 16.30 Uhr Dänemark Schweden Ramat Gan (Ramat-Gan-Stadion) 17.5. 19 Uhr Schottland Portugal Lod (Lod Municipal Stadium) 20.5. 13.30 Uhr Dänemark Schottland Ramat Gan (Ramat-Gan-Stadion) 20.5. 15.30 Uhr Portugal Schweden Lod (Lod Municipal Stadium) 23.5. 19 Uhr Portugal Dänemark Ramat Gan (Ramat-Gan-Stadion) 23.5. 19 Uhr Schweden Schottland Lod (Lod Municipal Stadium)

U17 EM: Modus

Insgesamt nehmen 16 Nationen an der U17-EM-Endrunde teil. Diese wurden auf vier Gruppen zu je vier Mannschaften aufgeteilt. In den Gruppen spielen alle einmal gegeneinander, so dass jede Mannschaft drei Gruppenspiele bestreitet. Die besten zwei Mannschaffen einer Gruppe ziehen ins Viertelfinale ein. Sollten mehrere Teams nach Abschluss der Vorrunde gleich viele Punkte haben, wird die Platzierung nach folgenden Kriterien in dieser Reihenfolge bestimmt:

höhere Punktzahl aus den Direktbegegnungen der betreffenden Nationen

bessere Tordifferenz aus den Direktbegegnungen der betreffenden Nationen

höhere Anzahl der geschossenen Tore aus den Direktbegegnungen der betreffenden Nationen

allgemeine Tordifferenz

insgesamt geschossene Tore

weniger Strafpunkte (Rote Karte: 3 Punkte, Gelbe Karte: 1 Punkt, Rot nach zwei Gelben Karten: 3 Punkte)

Koeffizientenrangliste, die bei Bestimmung der Auslosung für die Qualifikationsrunde aktuell war

Nach der Gruppenphase geht es mit dem Viertelfinale weiter, darauf folgt das Halbfinale und schließlich das große Finale um die U17-Europameisterschaft.

Im Falle, dass es in diesen K.o.-Spielen nach 90 Minuten immer noch unentschieden stehen sollte, wird keine Verlängerung gespielt, sondern es geht direkt ins Elfmeterschießen.

U17 EM: Teams

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Niederlande Dänemark Deutschland Spanien Frankreich Italien1 Serbien Portugal Ungarn Schweden Schottland Belgien Luxemburg Polen Türkei Bulgarien Griechenland Schweiz Georgien Bosnien und Herzegowina England Ukraine Slowenien Finnland Slowakei Lettland Tschechien Estland Russland Kosovo Wales Irland

U17 EM: deutscher Kader

Der Kader der Deutschen besteht aus 20 Spielern, die allesamt in deutschen Klubs spielen.