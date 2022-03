Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet heute ihr erstes Länderspiel des Jahres. Wer zeigt / überträgt die Partie gegen Israel heute live im TV und Livestream? Wir klären auf.

Länderspiel Deutschland vs. Israel: Datum, Anpfiff, Ort, Infos

Zum Start ins WM-Jahr 2022 trifft die deutsche Nationalmannschaft am heutigen Samstag, 26. März, in einem Testspiel auf Israel. Angepfiffen wird die Partie um 20.45 Uhr in der PreZero Arena, dem Stadion des Bundesligisten TSG Hoffenheim, in Sinsheim.

Nach der souveränen Qualifikation zur WM 2022 in Katar als Sieger der Vorrundengruppe J stehen für das Team von Bundestrainer Hansi Flick in den kommenden Monaten zahlreiche Spiele an, in denen Flick seine WM-Wunschformation finden will. Unter Flick ist Deutschland noch ungeschlagen. Gegen Israel soll heute der heute Sieg im achten Spiel unter Flick eingefahren werden.

Wer zeigt / überträgt Länderspiel Deutschland vs. Israel heute live im TV und Livestream?

Selbstverständlich wird das Länderspiel zwischen Deutschland und Israel heute live im TV und im Livestream übertragen - und das sogar jeweils kostenlos.

Die Übertragungsrechte an der Partie liegen beim ZDF. Die Live-Übertragung des Zweiten Deutschen Fernsehens mit Moderator Jochen Breyer, Kommentator Oliver Schmidt und Experte Per Mertesacker im Free-TV beginnt um 20.15 Uhr.

In der ZDF-Mediathek bietet der öffentlich-rechtliche Sender eine kostenlosen Livestream an. Diesen könnt ihr über die App "ZDFmediathek & Live TV" auch auf Eurem Tablet oder Smartphone abrufen.

Wer zeigt / überträgt Länderspiel Deutschland vs. Israel heute live im TV und Livestream?- Das deutsche Aufgebot

Bundestrainer Flick muss heute und auch am kommenden Dienstag im Test gegen die Niederlande auf wichtige Spieler wie Niklas Süle, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Marco Reus, Robin Gosens, Jonas Hofmann und die Talente Florian Wirtz und Karim Adeyemi verzichten. Mittelfeldchef Joshua Kimmich reiste zunächst nicht zum Treffen nahe Frankfurt, weil er erneut Vater wird.

Tor : Manuel Neuer (Bayern München), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

: Manuel Neuer (Bayern München), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) Abwehr : Mathias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Christian Günter, Nico Schlotterbeck (beide SC Freiburg), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Thilo Kehrer (Paris St. Germain), Robin Koch (Leeds United), David Raum (TSG Hoffenheim), Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

: Mathias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Christian Günter, Nico Schlotterbeck (beide SC Freiburg), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Thilo Kehrer (Paris St. Germain), Robin Koch (Leeds United), David Raum (TSG Hoffenheim), Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) Mittelfeld/Angriff: Julian Draxler (Paris St. Germain), Joshua Kimmich, Thomas Müller, Jamal Musiala, Leroy Sane (alle Bayern München), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (FC Chelsea), Lukas Nmecha (VfL Wolfsburg), Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach), Anton Stach (FSV Mainz 05), Timo Werner (FC Chelsea), Julian Weigl (Benfica Lissabon), Julian Brandt (Borussia Dortmund)

© getty Anton Stach wurde erstmals für die deutsche Nationalmannschaft nominiert.

Wer zeigt / überträgt Länderspiel Deutschland vs. Israel heute live im TV und Livestream? - Das Spiel im Liveticker

Solltet Ihr Deutschland gegen Israel heute nicht live im TV oder Livestream verfolgen können, dann klickt Euch in den ausführlichen Liveticker von SPOX rein. Dort verpasst Ihr nichts.

Hier geht's zum Liveticker Deutschland - Israel.

Wer zeigt / überträgt Länderspiel Deutschland vs. Israel heute live im TV und Livestream? - Wichtigste Infos

Begegnung: Deutschland - Israel

Deutschland - Israel Rahmen: Freundschaftsspiel

Freundschaftsspiel Datum: 26. März 2022

26. März 2022 Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: PreZero Arena, Sinsheim

PreZero Arena, Sinsheim TV: ZDF

Livestream: zdf.de

Liveticker: SPOX

