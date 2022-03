Deutschland spielt heute auswärts gegen die Niederlande. Aber: Wer zeigt / überträgt das Länderspiel live im TV und Livestream? Dieser Artikel klärt darüber auf.

Die deutsche Nationalmannschaft ist am Samstag gegen Israel in das WM-Jahr 2022 gestartet. Das Wüsten-Turnier findet vom 21. November bis zum 18. Dezember statt und allmählich richten sich auch im DFB-Team die Blicke gen Katar.

Nach dem Freundschaftsspiel am Wochenende absolviert die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick auch am heutigen Dienstag, den 29. März einen Test, ehe es danach ohne weitere Unterbrechungen mit dem Vereinsfußball weitergeht.

Deutschland steht der Niederlande ab 20.45 Uhr gegenüber, Schauplatz ist Amsterdam mit seiner Johan-Cruyff-Arena. Ein namhaftes Duell und somit guter Härtetest für beide Nationen.

Bleibt die Frage: Wer zeigt / überträgt Niederlande vs. Deutschland heute live im TV und Livestream? SPOX erklärt das nun im Folgenden.

© getty Havertz, Müller und Co. wollen die Niederlande auswärts schlagen.

Wer zeigt / überträgt Länderspiel Niederlande vs. Deutschland heute live im TV und Livestream?

Das Aufeinandertreffen mit Israel war am Samstag live im Fernsehen zu verfolgen, das sogar im Free-TV. Wie verhält es sich jetzt beim Top-Spiel gegen die Niederlande mit der Übertragung?

Wer zeigt / überträgt Länderspiel Niederlande vs. Deutschland heute live im TV?

Die positive Nachricht: Auch dieses Match kann man sich im frei empfangbaren Fernsehen anschauen. Während das ZDF am Wochenende im Einsatz war, übernimmt die ARD diesmal die Ausstrahlung.

Übertragungsstart im Ersten ist um 20.15 Uhr, eine halbe Stunde vor dem Anstoß in Amsterdam. Bis 23.30 Uhr gibt es dann nicht nur die Partie live und in voller Länge zu sehen, sondern auch die Nachberichterstattung mit Interviews mit Beteiligten sowie Zusammenfassungen anderer Länderspiele des Abends.

Wer zeigt / überträgt Länderspiel Niederlande vs. Deutschland heute im Livestream?

Verfolgen kann man all das dann auch via Livestream, den die ARD bei sich online auf ihrer Website sowie in der Sportschau-App anbietet. Abrufen lässt sich dieser ebenfalls kostenlos.

Länderspiel Niederlande vs. Deutschland heute im Liveticker

Abgesehen von der ARD gibt es auch die Möglichkeit, bei SPOX nichts von Niederlande gegen Deutschland zu verpassen. Hier wird es zwar keinen Livestream oder sonstige Bewegtbilder geben, dafür aber einen Liveticker, der alles Wichtige schriftlich übermittelt: Ob die Aufstellungen, ob Tore, ob Wechsel, ob Karten, ob umstrittene Szenen oder sonstiges.

Ohne Messi?! Marc-Andre ter Stegen verrät seine Traum-Elf © getty 1/14 Marc-Andre ter Stegen hat auf dem Facebook-Kanal des DFB-Teams seine Traum-Elf verraten und verzichtet dabei auf einen prominenten Ex-Mitspieler. Auch sich selbst stellt der Barca-Keeper nicht auf. Wir zeigen Euch die Traum-Elf von ter Stegen. © imago images 2/14 Tor: Janis Blaswich (Heracles Almelo) - ter Stegen und Blaswich kennen und schätzen sich aus gemeinsamen Zeiten bei Borussia Mönchengladbach. © getty 3/14 Rechter Verteidiger: Dani Alves (FC Barcelona) - "Einer der besten Spieler, mit dem ich generell zusammengespielt habe", sagt ter Stegen über den Barca-Rückkehrer: "Ein verrückter, cooler Typ." © getty 4/14 Innenverteidiger: Antonio Rüdiger (FC Chelsea) - in der Abwehr des DFB-Teams mittlerweile eine feste Größe, auch in ter Stegens Traumelf hat Rüdiger seinen Platz. © getty 5/14 Innenverteidiger: Gerard Pique (FC Barcelona) - der Barca-Abwehrchef läuft seit 2014 gemeinsam mit ter Stegen für die Katalanen auf. © getty 6/14 Linker Verteidiger: Jordi Alba (FC Barcelona) - und noch ein aktueller Teamkollege, der laut ter Stegen knapp vor Philipp Lahm liegt. Fast hätte aber auch sein früherer Gladbach-Kollege Filip Daems Albas Platz eingenommen. © getty 7/14 Defensives Mittelfeld: Sergio Busquets (FC Barcelona) - für ter Stegen ist Barcas Mittelfeldstratege über Jahre hinweg der beste Sechser. © imago images 8/14 Zentrales Mittelfeld: Andres Iniesta (FC Barcelona) - bis zu seinem Abschied 2018 zu Vissel Kobe ebenfalls ein Wegbleiter ter Stegens bei Barca. "Das Maß aller Dinge", sagt der Torhüter über Iniesta. © imago images 9/14 Zentrales Mittelfeld: Xavi (Karriere als Spieler beendet) - der frühere Teamkollege wurde im Laufe dieser Saison ter Stegens Trainer beim FC Barcelona. © getty 10/14 Offensives Mittelfeld: Frenkie de Jong (FC Barcelona) - trägt seit 2019 das Trikot der Katalanen. Ter Stege sieht den Niederländer aufgrund seiner Torgefahr auf der Zehn. © getty 11/14 Angriff: Marco Reus (Borussia Dortmund) - in der Offensive nominiert ter Stegen seinen früheren Gladbacher Teamkollegen. © getty 12/14 Angriff: Mario Götze (PSV Eindhoven) - der WM-Held von 2014 soll es in ter Stegens Traumelf spielerisch lösen. © imago images 13/14 Trainer: Lucien Favre (Bild, vereinslos)/ Luis Enrique (Spanien) - ter Stegens früherer Gladbach-Coach müsste sich allerdings mit Enrique auf die genaue Rollenverteilung bei Trainer und Co-Trainer einigen. © getty 14/14 Und so könnte ter Stegens Traumelf taktisch aussehen.

Wer zeigt / überträgt Länderspiel Niederlande vs. Deutschland heute live im TV und Livestream? - Infos in der Übersicht

Begegnung: Niederlande - Deutschland

Niederlande - Deutschland Rahmen: Freundschaftsspiel

Freundschaftsspiel Datum: 29. März 2022

29. März 2022 Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Johan-Cruyff-Arena, Amsterdam

Johan-Cruyff-Arena, Amsterdam TV: ARD

ARD Livestream: ard.de

ard.de Liveticker: SPOX

Nationalmannschaft: Die nächsten Spiele für das DFB-Team