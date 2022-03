Aktuell ruht der Klubfußball wegen einer Länderspielpause. Doch wie viele Unterbrechungen durch die Nationalmannschaften gibt es im Jahr 2022 insgesamt? SPOX verrät es.

Nach dem Turnier in Russland 2018 findet dieses Jahr mal wieder eine Weltmeisterschaft statt. Es ist die umstrittene in Katar. Was 2022 einmalig ist: ausgetragen wird die WM nicht in den Sommermonaten Juni und Juli, sondern wegen der im Sommer enorm hohen Temperaturen in dem Wüstenstaat erst zum Jahresende: vom 21. November bis zum 18. Dezember.

Ein Zeitraum, der den Rahmenterminkalender in der Fußballwelt mit all ihren Ligen in der betreffenden Saison verändert. Auswirkungen hat das auch auf die Unterbrechungen des Vereinsfußballs durch die Nationalmannschaften im Laufe des Kalenderjahres.

Wann sind die Länderspielpausen 2022, wie viele gibt es insgesamt und welche Wettbewerbe werden dann absolviert? Im Folgenden klärt SPOX darüber auf.

© getty Das DFB-Team will bei der WM 2022 eine gute Rolle spielen.

Länderspielpausen im Jahr 2022: Wann sind diese und welche Wettbewerbe werden ausgetragen?

Kurz vor dem heißen Saison-Endspurt ruht der Klubfußball derzeit, da die Nationalmannschaften im Einsatz sind. Mit Blick auf die südamerikanischen Nationen, die sich wegen ausstehender Partien im Rahmen der WM-Qualifikation bereits Ende Januar nochmals außerordentlich versammelt hatten, ist es bereits die zweite in 2022.

Das DFB-Team beispielsweise ist dagegen erstmals seit etwas mehr als vier Monaten wieder zusammengekommen, es bestreitet am 26. März gegen Israel und am 29. März gegen die Niederlande jeweils Freundschaftsspiele. Einige andere Länder sind in diesen Tagen in den WM-Playoffs im Kampf um die letzten Turnier-Tickets im Einsatz.

Vom 9. Januar bis zum 6. Februar wurde der Afrika Cup ausgetragen, der Vereinsfußball dabei allerdings nicht pausiert. Damit handelte es sich nicht um eine übliche Länderspielpause.

Nach der aktuellen Nationalmannschaftsphase wird die Klub-Saison ohne weitere Unterbrechungen erst einmal beendet, direkt danach stehen im Juni aber wieder je vier Nations-League-Partien pro Nation auf dem Programm.

Vor der WM in Katar ist dann seitens des Fußballweltverbands FIFA wiederum nur noch eine Abstellungsphase geplant - und zwar vom 19. bis zum 27. September. Dann geht es in der Nations League der UEFA weiter. Vorgesehen sind dann pro Nation zwei Spiele. Am 14. November beginnt schließlich die von der FIFA vorgeschriebene Abstellungspflicht zur WM. Möglicherweise gibt es dann in Vorbereitung zum Turnier noch das eine oder andere Testspiel - je nachdem, wann die Gruppenphase für welche Nation exakt startet.

Nationalmannschaft: Die nächsten Spiele für das DFB-Team