Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet am heutigen Samstag ein Freundschaftsspiel gegen Israel. Wird die Begegnung im Free-TV übertragen? SPOX sagt, wo das DFB-Team live im TV und Livestream zu sehen ist.

Etwas mehr als vier Monate nach dem Abschluss in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft in Katar (21. November bis 18. Dezember) ist die deutsche Nationalmannschaft mal wieder im Einsatz. Das Team von Bundestrainer Hansi Flick tritt am heutigen Samstag, den 26. März im Rahmen eines Freundschaftsspiels gegen Israel an.

Anstoß der Partie ist um 20.45 Uhr, Schauplatz die PreZero Arena in Sinsheim, Heimstätte von Bundesliga TSG Hoffenheim. Es ist die erste Aufgabe für die DFB-Elf im WM-Jahr, weiter geht es dann am Dienstag, wenn Deutschland auswärts in Amsterdam gegen die Niederlande testet.

Deutschland vs. Israel: Wird es die 90 Minuten heute live im Free-TV zu sehen geben? SPOX gibt Euch im Folgenden Informationen zur Übertragung mit an die Hand.

© getty Hansi Flick ist seit Sommer 2021 Bundestrainer.

Länderspiel heute im Free-TV? So seht Ihr Deutschland vs. Israel im TV und Livestream

Das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft werdet Ihr heute live im Free-TV verfolgen können. Das ZDF nimmt sich der Übertragung an und startet diese um 20.15 Uhr, also eine halbe Stunde vor dem Anpfiff. Das TV-Programm bietet der öffentlich-rechtliche Sender online auf seiner Website auch via Livestream an.

Jochen Breyer übernimmt die Moderation an diesem Länderspiel-Abend, kommentieren wird Oliver Schmidt. Per Mertesacker ist als Experte im Einsatz.

Länderspiel Deutschland vs. Israel heute im Liveticker

Wer verhindert ist und weder im TV noch im Livestream einschalten kann oder es einfach nicht will, der ist herzlich dazu eingeladen, bei SPOX vorbeizuschauen. Hier steht Euch nämlich ein Liveticker zur Verfügung, der schriftlich über alles Wichtige der Partie informiert.

Länderspiel heute im Free-TV? So seht Ihr Deutschland vs. Israel im TV und Livestream - Infos in der Übersicht

Begegnung: Deutschland - Israel

Deutschland - Israel Rahmen: Freundschaftsspiel

Freundschaftsspiel Datum: 26. März 2022

26. März 2022 Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: PreZero Arena, Sinsheim

PreZero Arena, Sinsheim TV: ZDF

Livestream: zdf.de

Liveticker: SPOX

